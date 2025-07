Afrique: Forum Mondial de la Mer 2025 - Bizerte accueille la 8e édition autour des défis méditerranéens

La 8e édition du Forum Mondial de la Mer se tiendra à Bizerte les 12 et 13 septembre 2025, sous le thème : « De Nice à Bizerte : comment va la Méditerranée ? »

Co-organisé par l'association La Saison Bleue et l'initiative européenne Blue Mission Med, le forum vise à dresser un état des lieux de la Méditerranée et à mobiliser tous les acteurs concernés autour des défis environnementaux, économiques et politiques que connaît cette mer stratégique.

Ce rendez-vous rassemblera des représentants d'institutions, des scientifiques, des entreprises, des organisations de la société civile et des citoyens engagés. Il constituera un espace d'échange pour débattre, partager des solutions concrètes et construire une vision commune d'une Méditerranée plus propre, mieux gouvernée et durablement protégée.

Les discussions porteront notamment sur des enjeux majeurs comme la pollution plastique, la gouvernance maritime, l'économie bleue, le changement climatique ou encore la biodiversité marine.

Créée en 2018, La Saison Bleue est une initiative citoyenne et environnementale visant à mettre en lumière le potentiel maritime exceptionnel de la Tunisie, à promouvoir l'économie bleue et à sensibiliser aux menaces pesant sur le littoral et la mer.

Depuis sa création, le Forum Mondial de la Mer - Bizerte s'est imposé comme l'un des rendez-vous internationaux majeurs consacrés aux enjeux maritimes sur la rive sud de la Méditerranée.