Ile Maurice: Un salesman agressé en pleine rue

Un salesman travaillant dans un commerce de Curepipe a rapporté avoir échappé de justesse à une tentative d'enlèvement dans l'après-midi du mercredi 23 juillet. Les faits se seraient produits peu après 16 h 30 alors qu'il s'apprêtait à fermer une partie des volets métalliques de son lieu de travail.

Selon sa déposition, deux hommes sont venus à sa rencontre pour l'interroger au sujet d'un différend financier impliquant une tierce personne. Après une brève conversation, les deux individus auraient quitté les lieux avant de revenir quelques minutes plus tard à bord d'une voiture grise en compagnie d'un troisième homme, qui était au volant.

Le vendeur affirme avoir été saisi par le blouson et poussé vers le véhicule par deux des agresseurs tandis que le troisième essayait de le forcer à monter à bord. Il aurait réussi à se dégager grâce à l'intervention de passants et a tenté de rejoindre le poste de police à pied. Il aurait à nouveau été intercepté à hauteur du Collège Royal et des menaces verbales lui auraient été proférées.

Plus tard dans la soirée, il aurait reçu un appel téléphonique émanant d'un numéro inconnu et au cours duquel son interlocuteur lui aurait enjoint de garder le silence sur l'incident. Ce dernier aurait également réitéré des menaces à son encontre. Bien qu'il n'ait pas été blessé, le salesman a déclaré ressentir des douleurs au bras droit et a demandé à être examiné par un médecin. Il a signalé avoir été menacé à plusieurs reprises par la même personne dans le passé.

L'enquête a été confiée aux éléments de la Criminal Investigation Division de Curepipe, assistés par des unités du Field Intelligence Office. Un message de recherche a été diffusé et les policiers poursuivent leurs investigations afin d'identifier formellement les suspects.