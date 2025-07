Bénin: Le pays savoure un taux de réussite inédit au baccalauréat

Les résultats du baccalauréat au Bénin pour la session 2025 ont été exceptionnels, avec des taux de réussite national de 73%. Plus de 57 000 candidats ont ainsi obtenu leur diplôme sur près de 80 000. Il s'agit d'un record. Ce taux inédit dépasse les chiffres enregistrés ces dernières années. Ces résultats sont le reflet des réformes introduites, se réjouit l'office du baccalauréat.

Le résultat est en hausse de 16 points par rapport à l'année 2024. Alphonse Da Silva, le directeur de l'office du Baccalauréat, salue la performance : « Ces résultats sont exceptionnels, nous pouvons en être fiers. »

Pour lui, les réformes portent leurs fruits. Il évoque la qualité de l'enseignement, la rigueur dans l'encadrement pédagogique, la subvention des travaux dirigés et la préparation des élèves à l'examen. Les séries B (économie) et C (mathématiques & physique) ont réalisé les meilleurs taux de réussite.

Des bacheliers ayant brillé reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur

Le major du baccalauréat 2025 au Bénin, Germain Tohouénou, est issu de la série C. Il est âgé de 17 ans et vient du collège privé de Parakou, à 450 kilomètres au nord de Cotonou. Il est premier avec 18,66 de moyenne sur 20. Son relevé de notes montre que les matières scientifiques ne constituent pas sa seule force. Collégien sérieux et organisé selon ses professeurs, Germain sait déjà ce qu'il a envie de faire plus tard : « J'envisage de m'inscrire en automatisme robotique. Ça fait partie actuellement des trois types d'ingénieurs les plus recherchés. Je suis fait pour ça. C'est là que j'ai décidé de m'orienter. »

Germain et d'autres nouveaux bacheliers bien classés comme lui seront reçus par le ministre de l'Enseignement supérieur pour les félicitations et les encouragements du gouvernement.