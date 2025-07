Afrique de l'Ouest: Zone UEMOA - Le volume de crédits mis en place en hausse de 8,4% en 2024

L'offre de crédit bancaire dans l'Union a maintenu sa tendance haussière en 2024, à l'instar des années précédentes. Selon la Bceao dans un rapport sur «les conditions de banque dans l'Uemoa en 2024 », en effet, le volume de crédits mis en place s'est inscrit en hausse de 8,4%, ressortant à 21.558,2 milliards en 2024, après 19.889,1 milliards en 2023.

«Les augmentations les plus significatives ont été observées en Guinée-Bissau (+205,9%), au Burkina (+29,6%), au Mali (+22,7%), au Bénin (+11,6%), au Togo (+12,0%) et, dans une moindre mesure, en Côte d'Ivoire (+3,2%) et au Sénégal (+1,7%). En revanche, les crédits mis en place ont baissé au Niger (-17,5%). Le repli au Niger est expliqué par la diminution de crédits aux sociétés non financières privées (-31,5%), destinés essentiellement à la trésorerie (-25,6%), aux Institutions Sans But Lucratif au service des Ménages/ISBLM (-17,3%) et aux Administrations publiques (-10,4%) », renseigne la Bceao.

Selon le motif économique, explique la Bceao, la hausse des mises en place de crédits a concerné les prêts à l'équipement (+43,4%), les crédits à l'immobilier (+13,4%), à la consommation (+11,4%) et, dans une moindre mesure, les facilités de trésorerie (+7,8%). En revanche, une contraction des concours destinés à l'exportation (-36,1%) a été enregistrée. Au cours de l'année 2024, la structure des crédits selon l'objet n'a pas subi de modification majeure. Les concours bancaires restent dominés par les crédits de trésorerie (47,7% en 2024 contre 47,9% en 2023), suivis des prêts à l'équipement (14,3% en 2024 contre 10,8% en 2023) et à la consommation (13,0% en 2024 contre 12,6% en 2023).

Selon le secteur institutionnel des bénéficiaires, note la Bceao, le volume des concours accordés s'est inscrit en hausse dans tous les compartiments, notamment celui des ISBLM (+33,0%), des sociétés financières (+29,2%) et des Administrations publiques (+11,4%). «Les crédits se sont renforcés de 8,5% en 2024 pour les ménages et 7,3% pour les sociétés non financières. La structure des prêts, selon la nature du débiteur, reste dominée par les crédits aux sociétés non financières (73,9%), suivis par les ménages avec une proportion de 18,0%. Les crédits aux Administrations publiques représentent 6,3% des montants accordés en 2024 », renseigne la Bceao.

Dans le segment des sociétés non financières, l'accroissement des concours aux sociétés non financières publiques s'établit à 26,4%, tandis que celui des prêts accordés aux sociétés non financières privées est limité à 5,6%. En outre, les concours aux entreprises non financières privées restent prédominants (91% en 2024 contre 92% en 2023).

Suivant la maturité , l'accroissement des crédits est localisé au niveau des concours à long terme (+36,8%) et à moyen terme (+18,5%). En revanche, les concours à court terme restent dominants (75% en 2024 contre 79% en 2023), suivis de ceux à long terme (15% en 2024 contre 12% en 2023) et à moyen terme (10% en 2024 contre 9% en 2023).

«Selon le statut juridique du bénéficiaire, la hausse des crédits en 2024 est principalement imprimée par celle des crédits aux personnes morales (+8,6%) et physiques (+6,9%). En termes de structure, les concours aux personnes morales restent prépondérants, avec 88% du volume des mises en place, soit un accroissement d'un (1) pdp par rapport à la situation de 2023 », détaille la Bceao.