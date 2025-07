Afrique du Sud: Les producteurs viticoles s'inquiètent des droits de douane américains

La ville de Johannesburg, en Afrique du Sud, accueille, ce week-end, une foire aux vins, pour mettre en avant les producteurs indépendants noirs du pays qui tentent de trouver leur place dans un secteur historiquement dominé par les populations blanches.

Plusieurs marques de vin sud-africaines sont parvenues à se faire un nom, ces dernières années. Beaucoup d'entre elles vendent, pour l'instant, au niveau local, mais quelques-unes ont créé des liens avec le marché américain et le spectre d'une hausse des barrières douanières qui pourrait s'élever à 30 %, au 1er août - si aucun accord n'est conclu entre les deux pays - remet en question leur modèle économique.

Cela fait presque dix ans que les vins Aslina ont vu le jour, dans la région du Cap-Occidental. Aujourd'hui, la production atteint 100 000 bouteilles par an, et plus de 80 % est exportée, en premier lieu vers les États-Unis.

Pour Yoliswa Masekwana, en charge des ventes, il faut désormais réfléchir à de nouvelles stratégies. « Évidemment, lorsque l'on a reçu la nouvelle de ces nouveaux tarifs, cela a été un choc pour nous. Cela nous a poussé à commencer à rechercher de nouveaux marchés. On regarde pour l'instant du côté de la Chine et du côté de la Russie qui sont des marchés de plus en plus dynamiques, en matière de vin. On essaye donc d'avancer comme cela », explique-t-elle.

Les vins sud-africains pourraient être, aux États-Unis, concurrencés par les productions chiliennes et argentines, potentiellement frappées par des tarifs plus bas.

Ces dernières années, Nondumiso Pikashe est, elle aussi, parvenue à atteindre le marché américain, avec ses vins Sesfikile. Elle garde confiance dans les capacités de négociations de son pays. « Je pense que les efforts déployés par notre gouvernement et le fait qu'il se soit déplacé pour aller rencontrer les Américains, montre que les États-Unis restent un marché et un partenaire toujours important. Les politiques, elles, évoluent et je continue d'espérer que tout cela va bien se terminer. »

Les représentants sud-africains affirment que les tractations continuent d'arrache-pied, pour réussir à trouver un terrain d'entente avec Donald Trump.