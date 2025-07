Niger: Mort d'Ousmane Keita, correspondant historique du service des sports de RFI au pays

Correspondant emblématique et historique du service des sports de RFI au Niger depuis près de 30 ans, Ousmane Keita est décédé, a-t-on appris samedi. Il est mort suites d'un malaise alors qu'il assistait au forum des athlètes organisé à Niamey par le comité national Olympique nigérien.

Il était d'abord une voix, une diction à nulle autre pareil et avait la passion pour son métier. Ousmane, depuis 30 ans, était un correspondant poli, attentionné et prévenant, passionné de lutte traditionnelle et de foot. Quiconque au service des sports avait affaire lui une première fois ne l'oubliait pas. Comme sa signature, mythique : Ousmane Keita, Niamey, RFI.

Ousmane avait eu ses moments de gloire lors des jeux de la francophonie, chez lui, en 2005. Lors des deux CAN enchainées par le Mena national en 2012 au Gabon, puis l'année suivante en Afrique du Sud. Chaque année, il traversait son pays pour couvrir le sabre national, plus grande compétition de lutte traditionnelle au Niger.

Il n'avait pas été épargné par la vie ces dernières années. Amputé de la jambe droite en 2021. Il avait subi une première opération au pays qui avait mal tourné. La deuxième, de la dernière chance, avait eu lieu en Tunisie.

Il regrettait depuis 2 ans de ne plus pouvoir collaborer avec RFI mais était toujours resté proche de sa famille professionnelle. Yannick Ousmane Keita avait 55 ans. Il laisse derrière lui sa femme Saadatou et ses trois filles Haouai, Hadjara et Fatima Leila.