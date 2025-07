Afrique: CAN féminine 2025 - Le Nigeria renverse le Maroc et remporte le dixième titre de son histoire

Les Super Falcons ont assumé leur statut de grand favori et battu le Maroc (2-3), malgré un stade olympique de Rabat acquis aux Lionnes de l'Atlas. Au terme d'un match riche en rebondissements, le Nigeria remporte sa dixième CAN et prive le Maroc d'un premier sacre historique.

Les Super Falcons sont une nouvelle fois sur le toit de l'Afrique. Éliminées en demi-finale en 2022 par le Maroc, les Nigérianes prennent aujourd'hui leur revanche, et prouvent qu'elles ne perdent jamais en finale de CAN (10 victoires en 10 finales jouées).

Et c'était pourtant loin d'être gagné. Menées 2-0, ces dernières ont dû faire preuve d'une incroyable résilience pour reprendre le dessus sur leur adversaire.

Dès l'entame du match, les Marocaines ont jeté toutes leurs forces dans la bataille. Ces Lionnes-là n'avaient plus rien à voir avec l'équipe qui avait souffert en demi-finale contre le Ghana, et qui avait arraché la qualification dans la souffrance aux tirs au buts (1-1 ; tab : 4-2). Pressing intense, jeu de transition efficace... Le Maroc s'est montré plus dangereux, et a été récompensé par un but de sa capitaine historique Ghizlane Chebbak (13'), son cinquième de la compétition.

Très vite, à la 24e minute de jeu, l'attaquante marocaine Sanaa Mssoudy double la mise devant un public déchainé, qui se voit déjà célébrer un premier sacre. Le Nigeria ne s'est cependant pas fait étouffer par son adversaire du jour. Les Super Falcons ont même réussi à garder le pied sur le ballon, mais n'en ont rien fait de dangereux en première mi-temps.

Une inversion des forces à la mi-temps

Lors de la seconde mi-temps, les joueuses du Nigeria ont affiché un tout autre visage, menées par une Esther Okoronkwo des grands jours, qui a inscrit un premier but à la 64e minute de jeu sur penalty après une main dans la surface. Le Nigeria a continué à se montrer plus dangereux, et a fini par recoller au score à la 71e minute grâce à un but de Folashade Ijamilusi, bien servie par Okoronkwo.

Alors que le Maroc pensait reprendre l'avantage grâce à une main dans la surface nigériane et un penalty accordé, l'arbitrage vidéo est intervenu pour annuler la décision. Le mental et l'énergie semblaient alors avoir quitté les Lionnes, qui ont concédé un troisième but dans la foulée (88'), inscrit par Jennifer Echegini, joueuse du Paris Saint-Germain. Le coup de sifflet final a alors retenti, devant un stade olympique de Rabat devenu presque muet.

Pour le Maroc, ce match est un nouvel échec aux portes du titre après la défaite en finale de la CAN en 2022 contre l'Afrique du Sud. Et pour le Nigéria, c'est un dixième sacre historique, qui confirme une fois encore sa domination sur le football africain.