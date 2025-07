Ile Maurice: «Revival Day» réussi pour le Mauritius Turf Club Jockey Club

À J-7 avant le lancement officiel de la saison 2025, le Mauritius Turf Club Jockey Club (MTCJC) a organisé hier une répétition générale (dry run) en vue du coup d'envoi prévu pour le 2 août prochain. L'exercice, qui avait pour thème The Revival Day et qui visait à tester l'ensemble des dispositifs techniques et organisationnels, s'est avéré concluant à tous les niveaux.

Les gradins en face du paddock étaient pleins à craquer, hier.

Initialement prévue à huis clos, cette répétition a finalement été ouverte au public. Environ 1 000 personnes ont ainsi eu accès aux loges du club bicentenaire pour assister aux préparatifs en conditions réelles. Mille chanceux, seraiton tenté de dire car une foule s'est massée devant l'entrée principale du MTC depuis 10 heures pour espérer obtenir le précieux sésame leur permettant d'accéder aux loges.

Il est bon de souligner que l'organisateur des courses a offert 1 000 billets gratuits pour l'occasion. Ceux qui n'ont pas été chanceux se sont installés le long de la ligne droite pour suivre les courses factices. Par la suite, au cours de la journée, la décision a été prise de laisser entrer tous les membres du public à l'intérieur des tribunes.

Environ 2000 personnes ont fait le déplacement à l'hippodrome.

Le dry run qui s'est déroulé sous conditions strictes de la Gambling Regulatory Authority - pas de paris et de retransmission en direct - a débuté aux alentours de midi et s'est achevé vers 14 h 30. L'objectif principal était de synchroniser tous les aspects techniques afin d'assurer un déroulement sans accroc le jour J. Pari réussi pour le MTCJC, qui semble fin prêt à renouer avec la tradition hippique dans les meilleures conditions.

Une journée parfaite

Le président du MTC, Santosh Gujadhur, dans une déclaration à la presse après la journée, a exprimé toute sa satisfaction. «Je remercie toute l'équipe du MTC et tous nos collaborateurs, les contracteurs qui nous ont livré le bâtiment. C'était une journée presque parfaite. Il y a bien sûr eu quelques lacunes que nous avons observées. Mais nous allons rectifier cela pour le coup d'envoi du week-end prochain. En ce qu'il s'agit de l'administration, le management et le stiping, tout s'est déroulé comme prévu. Nous sommes très satisfaits de la journée», a-t-il déclaré.

The Gatekeeper a remporté la dernière «mock race» de la journée sous l'acclamation du public venu en grand nombre.

Parlant de l'assistance, Santosh Gujadhur a déclaré que le turnout a été plus important que prévu. «Le public a démontré aujourd'hui qu'il est passionné des courses et des chevaux. Il n'y avait pas de betting aujourd'hui mais le public a répondu présent.»

∎ L'équipe des professionnels de la Gambling Regulatory Authority posant pour une photo souvenir avant le début du «Revival Day».

Dans une atmosphère professionnelle mais toujours animée par la passion du sport hippique, les entraîneurs et autres jockeys ont enchaîné quatre mock races. Le public présent a pu voir à l'oeuvre The Gatekeeper et Rye Joorawon. Les jockeys Manoel Nunes, Denis Schwartz, Roberto Perez, Donovan Mansour et Rayan Curatolo ont également participé aux courses factices.

∎ Les membres du public étaient présents dès 10 heures, espérant obtenir un billet gratuit donnant accès aux tribunes du Mauritius Turf Club.

L'engouement du public pour le dry run hier - outre les 2 000 personnes qui ont eu accès aux tribunes - plusieurs centaines se sont massées aux abords de l'hippodrome - démontre que le MTCJC a plus que jamais la cote parmi le public.

∎ L'équipe d'entretien de la piste, certainement fière d'avoir abattu un excellent travail en marge du début de saison.

Des intrus saccagent une structure en béton : La police alertée

Un regrettable incident s'est produit hier matin, à quelques heures du «dry run» organisé par le Mauritius Turf Club Jockey Club. Des individus ont été aperçus aux abords de l'ancien espace occupé par la People's Turf PLC dans la plaine, en train de saccager une structure en béton. Surpris, ils auraient pris la fuite.

Les commissaires administratifs ont porté plainte à la police.