Ile Maurice: Des enseignants toujours dans l'attente de leur rémunération

Plus de six mois après avoir assuré des cours de remédiation pour les élèves en difficulté avant les réévaluations du PSAC de décembre 2024, de nombreux enseignants ne voient toujours pas la couleur de leur rémunération. Le découragement grandit, comme en témoigne un message largement relayé dans les établissements primaires :«It's indeed very discouraging to work for remedial PSAC, even in July payslip no payment is mentioned for the December 2024 PSAC remedial classes.»

Pour Vishal Baujeet, président de la Government Teachers Union (GTU), l'attente devient incompréhensible. Il rappelle que ces classes de soutien avaient été mises en place pour accompagner les élèves ayant obtenu des résultats insuffisants aux premières évaluations.

Grâce à l'implication des enseignants, une amélioration de 2,81 % a été notée après les réévaluations. «C'est un travail important, fait en dehors des horaires habituels, pour le bien des enfants. Mais malgré plusieurs lettres et interventions de la GTU auprès du ministère, aucun paiement n'a encore été effectué», déplore-t-il.

Interrogé sur ce retard, le ministère de l'Éducation affirme que les éducateurs et maîtres d'école auraient dû percevoir respectivement Rs 500 et Rs 525 pour leur participation. Toutefois, une démarche a été initiée pour revoir ces montants à la hausse. Une demande officielle a ainsi été soumise au ministère de la Fonction publique, puis transmise au Pay Research Bureau (PRB).

«Ce processus a pris du temps, mais il vise à mieux valoriser l'engagement des enseignants. Ce n'est pas une négligence, mais une volonté d'amélioration», fait-on comprendre au ministère. Le paiement, bien que tardif, sera donc revu à la hausse, promettent les autorités.

Reste que pour les enseignants, la reconnaissance financière tarde à venir. Et pour beaucoup, l'amertume prend le pas sur la satisfaction d'avoir contribué à la réussite de leurs élèves.