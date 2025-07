Ile Maurice: L'ITUC-Africa interpelle le gouvernement mauricien

L'African Regional Organisation of the International Trade Union Confederation (ITUC-Africa) a adressé une lettre au Premier ministre, Navin Ramgoolam, pour dénoncer la décision du gouvernement mauricien de relever l'âge d'éligibilité à la pension de base de 60 à 65 ans. Selon l'organisation, cette mesure a été prise de manière unilatérale, sans consultation des partenaires sociaux, en violation des engagements internationaux de Maurice.

L'ITUC-Africa est une organisation continentale représentant environ 18 millions de travailleurs dans 52 pays africains, dont Maurice. Elle constitue la branche africaine de la Confédération syndicale internationale (CSI), principal réseau syndical mondial, oeuvrant pour la défense des droits des travailleurs, le respect des normes du travail et la promotion du dialogue social.

Dans un courrier daté du 23 juillet 2025, le secrétaire général de l'ITUC-Africa, Joel Akhator Odigie, affirme que la réforme annoncée par les autorités mauriciennes contrevient à la Convention 144 de l'Organisation internationale du travail (OIT), ratifiée par Maurice en 1994. Cette convention impose aux États membres de mener des consultations tripartites - incluant les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement - sur les politiques du travail et les questions sociales.

«Les décisions qui affectent directement la vie et les moyens de subsistance des travailleurs et des retraités doivent faire l'objet d'une concertation effective avec les partenaires sociaux», souligne l'ITUC-Africa dans sa lettre. L'organisation syndicale affirme qu'aucune consultation n'a eu lieu avec la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) ni avec d'autres organisations représentatives avant l'annonce de cette réforme. Elle insiste sur le fait que Maurice, souvent citée comme un modèle démocratique sur le continent africain, se doit de respecter les principes de participation et de transparence dans l'élaboration de ses politiques publiques.

L'ITUC-Africa appelle le gouvernement mauricien à revenir sur sa décision et à engager, sans délai, un dialogue tripartite «sincère et inclusif» afin d'identifier des solutions «justes, pragmatiques et durables». Elle conclut en réaffirmant son soutien aux syndicats mauriciens et à leur engagement en faveur du dialogue social, tout en exhortant les autorités à prendre des mesures correctives immédiates pour honorer les conventions internationales ratifiées par l'État.