Ile Maurice: (Il y a cinq ans) Le naufrage du Wakashio le 25 juillet 2020...

Le 25 juillet 2020, un navire géant du nom de MV Wakashio, un vraquier japonais battant pavillon panaméen, s'est échoué sur les récifs de Pointe-d'Esny, au sud-est de Maurice. Le bateau venait de Chine et se dirigeait vers le Brésil. Mais il s'est dangereusement rapproché des côtes mauriciennes... jusqu'à heurter le récif.

Ce navire transportait près de 3 900 tonnes de fioul, de diesel et d'autres huiles industrielles. Pendant plusieurs jours, il est resté coincé, puis une partie du carburant a commencé à s'échapper dans le lagon, causant une pollution marine sans précédent à Maurice. Des zones sensibles comme la réserve marine de Blue-Bay, les mangroves et les récifs coralliens ont été directement menacées.

En réaction, le gouvernement mauricien a déclaré un état d'urgence environnementale, une première dans l'histoire du pays. Face à l'ampleur de la catastrophe, des centaines de volontaires, d'ONG, de citoyens et même des soutiens internationaux venus d'Inde, de France et des Nations unies sont intervenus pour tenter de limiter les dégâts. Des barrages flottants ont été installés, du fioul a été pompé et le rivage nettoyé à la main. Malgré tous ces efforts, plus de 1 000 tonnes de mazout se sont déversées dans la mer, affectant la faune marine et la vie des pêcheurs.

Le 15 août 2020, le navire s'est finalement brisé en deux. Une partie a été remorquée au large puis coulée volontairement dans les profondeurs de l'océan. Le capitaine et son second ont été arrêtés, jugés pour négligence et condamnés à 20 mois de prison. On a appris plus tard que l'équipage aurait modifié sa route pour capter du Wi-Fi ou célébrer un anniversaire en mer. Mais ce drame ne s'est pas arrêté là. Il a déclenché une vague de manifestations dans tout le pays. Des milliers de Mauriciens ont défilé dans les rues, à Port-Louis et ailleurs, pour demander vérité, justice et plus de transparence de la part des autorités.

Aujourd'hui, cela fait déjà cinq ans depuis le naufrage du Wakashio. C'est un événement qui a marqué notre histoire et qui nous rappelle à quel point notre environnement est fragile.