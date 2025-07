Sénégal: Gala de Gaston productions - Ultime combat de Bombardier contre Jackson Jr, ce dimanche

L'Arène nationale de Pikine abrite, ce dimanche 27 juillet 2025, le dernier combat de Bombardier (Mbour Bombardier) contre Jackson Jr (Hlm Guédiawaye) après 30 ans de carrière. Une affiche qui porte la signature de Gaston Productions.

Serigne Ousmane Dia alias Bombardier dénoue pour de bon son « nguimb », ce dimanche, à l'Arène nationale où l'enfant de la Petite-Côte va livrer l'ultime combat de sa carrière contre Jackson Jr. Un rendez-vous qui cristallise toutes les attentions et qui sera forcément historique.

Le B52 de Mbour a marqué les esprits en réalisant des exploits et glanés titres et distinctions dans ce sport bien de chez nous. Jusqu'à présent, il est le seul athlète qui a décroché deux fois le titre de Roi des arènes, contre Tyson de l'écurie Boul Faalé (25 décembre 2002) et Balla Gaye 2 de l'école éponyme (8 juin 2014).

À cause du poids de l'âge (48 ans) et de l'absence d'un nouveau challenge sportif, le leader de l'écurie Mbour Bombardier ne gagne plus depuis sa victoire sur Balla Gaye 2 (1er janvier 2022). Après ce succès, Bombardier a enchaîné des contreperformances contre Eumeu Sène de l'écurie Tay Shinger (27 mars 2022), Tapha Tine de Baol Mbollo (12 février 2023), Reug Reug de Thiaroye-sur-Mer (24 décembre 2024) et Franc de Jambars (1er mai 2024).

Conscient de cette mauvaise passe, il s'est assigné comme ultime défi de vaincre Jackson Jr pour sortir par la grande porte. Ce ne sera sûrement pas une opération facile pour le Mbourois si l'on sait que le sport favorise la jeunesse et que son protagoniste est pétri de talent, redoutable dans la bagarre et sérieux dans le travail.

Ceux qui l'ont vu à l'oeuvre depuis ses débuts dans l'arène savent que Jackson Jr est une copie conforme de Modou Lô dans la façon d'aborder ses combats. Avare en paroles, mais ambitieux, le sociétaire de l'écurie Hlm Guédiawaye a réalisé un brillant parcours de 17 combats pour 14 victoires contre 3 défaites en seulement 10 ans de carrière (2015-2025).

Jackson Jr a rassuré son monde qu'il est fin prêt pour prendre le meilleur sur Bombardier dans l'ultime but de rebondir, puisqu'il a raté sa dernière sortie contre Lac Rose de Fass (2 juin 2024). Il a averti le dernier mohican de la lutte sénégalaise en lui faisant savoir qu'il n'a rien à craindre et qu'il se présentera face à lui avec toutes ses armes de guerre.

Autant dire que les puristes assisteront à un rude affrontement ce dimanche.