Sénégal: Volontariat agricole - 1 000 jeunes mobilisés pour soutenir le développement rural

1000 jeunes constituent la première cohorte de volontaires agricoles. La cérémonie officielle marquant la sortie de cette première promotion de volontaires agricoles et le lancement du programme agricole 2025 a été tenue hier, vendredi 25 juillet, à Thiès en présence du Premier ministre Ousmane Sonko.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé hier, vendredi, à Thiès, la cérémonie de sortie de la première cohorte de 1 000 volontaires agricoles, en parallèle du lancement de la campagne agricole 2025. Ces volontaires seront déployés dans les terroirs agricoles, villages et zones de production pour promouvoir le civisme et la citoyenneté, à travers les organisations paysannes et coopératives locales. Ils assureront l'animation rurale, le conseil agricole adapté aux réalités locales et l'accompagnement des dynamiques de développement local, sous la supervision des élus et des services techniques déconcentrés.

Cette action sera encadrée, structurée et suivie. « Chers volontaires, vous avez été formés et continuerez à l'être pour devenir des acteurs de terrain, des relais de l'État, des facilitateurs de changement et des modèles d'engagement de la jeunesse pour la construction du pays », a lancé Ousmane Sonko. Le Premier ministre a souligné que ces volontaires rejoindront d'autres citoyens actifs dans une nouvelle approche de volontariat institutionnel. « Ce modèle servira de base à la Direction générale du service civique national et du volontariat, qui collaborera avec les administrations centrales pour mobiliser les politiques sectorielles et intégrer les modalités d'insertion post-engagement », a-t-il précisé.

Piloté par le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, ainsi que par la Direction générale du service civique, ce programme a mobilisé l'ensemble de l'appareil public agricole, incluant les directions nationales, les structures sous tutelle et les partenaires techniques. « Le Sénégal opte pour un volontariat inclusif, accessible à tous les âges, profils et secteurs d'activité. Outre l'agriculture, le volontariat institutionnel s'étendra au commerce, à l'éducation, à la santé, à l'environnement, à la culture, au numérique et à la protection civile », a-t-il fait savoir.

Il a également salué l'importance des acteurs non étatiques dans le dispositif de gouvernance du volontariat, notant que « le volontariat non étatique, plus proche des communautés, a un impact durable pour le développement du pays ».

Le Premier ministre a appelé les partenaires internationaux et la diaspora à rejoindre ce mouvement pour des « projets porteurs de sens et d'impact durable, afin de nourrir cet élan national ». Les 1 000 volontaires (500 hommes et 500 femmes) ont été sélectionnés à l'issue d'un processus rigoureux, transparent, inclusif et équitable, conformément aux directives du conseil interministériel dédié à la campagne agricole 2025-2026.