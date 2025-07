Maroc: Le Roi Mohammed VI a engagé le pays dans une 'profonde et dynamique transformation', selon Hassan Naciri

Dakar — Le Roi Mohammed VI a, depuis son intronisation en 1999, engagé le Maroc dans une "profonde et dynamique transformation" alliant stabilité politique, progrès économique et justice sociale, a déclaré, samedi, l'ambassadeur marocain au Sénégal, Hassan Naciri.

"Depuis son intronisation en 1999, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a engagé le Maroc dans une profonde et dynamique transformation, conciliant stabilité politique, progrès économique et justice sociale", a-t-il assuré lors d'un entretien avec l'Agence de presse sénégalaise.

M. Naciri a martelé que la réconciliation nationale, scellée à travers l'instance Équité et Réconciliation, qui a permis de tourner une page du passé dans un esprit de vérité, de reconnaissance et d'apaisement, fut l'un des premiers jalons du règne de Mohammed VI.

Il a listé quelques aspects des réalisations à l'actif du souverain marocain sur le plan social, évoquant notamment des "réformes de fond" en faveur de la condition de la femme, à travers la réforme du Code de la famille, la lutte contre la vulnérabilité, l'exclusion sociale et la précarité.

"Ces engagements ont été portés par une vision globale du développement humain, économique et territorial, déclinée en stratégies sectorielles ambitieuses dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'énergie, de l'industrie ou encore du numérique", a fait valoir l'ambassadeur du Maroc.

Il a vanté la politique des grands chantiers initiée dès son accession au trône par Mohammed VI et qui s'est matérialisée à travers les autoroutes, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les barrages et villes nouvelles. "Autant d'infrastructures structurantes qui ont contribué à renforcer la compétitivité du Royaume et à réduire les disparités territoriales", a commenté le diplomate.

Hassan Naciri n'a pas manqué de relever le tournant stratégique opéré sur le plan diplomatique par le Roi Mohammed VI, qui a insufflé une orientation résolue du Maroc vers sa profondeur africaine.

"Cet engagement royal s'est concrétisé par une cinquantaine de visites d'État en Afrique subsaharienne et la signature de plus de 1 000 accords de coopération dans des domaines variés, affirmant ainsi le rôle du Maroc en tant qu'acteur de la coopération Sud-Sud et partenaire crédible du développement africain", a-t-il tenu à rappeler.

L'ambassadeur du Maroc au Sénégal affirme que l'ensemble de cette trajectoire a été conduit avec méthode, dans un esprit de continuité et de modernité, la traduction selon lui, du "style Mohammed VI" fondé sur la rigueur, le pragmatisme, l'écoute et le souci constant de l'efficacité au service du citoyen.