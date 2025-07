Afrique: Ghizlane Chebbak, l'art du doublé

Ghizlane Chebbak l'a encore fait. Trois ans après avoir été sacrée meilleure buteuse de la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies, l'attaquante et capitaine du Maroc a récidivé. Avec 5 buts au compteur, elle décroche le Soulier d'Or PUMA 2024, ajoutant une nouvelle ligne à une carrière déjà riche. Une performance rare, un back-to-back majuscule que seule une joueuse d'exception pouvait réaliser.

À 34 ans, la fille de Larbi Chebbak, l'ancien international marocain et champion d'Afrique en 1976, s'impose plus que jamais comme l'icône du football féminin cherifien. Plus que des chiffres, c'est une présence. Une influence constante sur le jeu et dans le vestiaire. Et cette CAN Féminine CAF TotalEnergies 2024, organisée à domicile, lui a offert un nouveau théâtre pour rayonner.

Un début tonitruant

Dès le premier match de la phase de groupes, contre la Zambie, Chebbak a donné le ton. Tranchante face à la République Démocratique du Congo, elle inscrit un triplé avec l'aisance d'une joueuse au sommet de son art. Un festival technique et une démonstration de sang-froid.

Elle enchaîne ensuite contre le Mali et le Ghana, où même sans marquer, elle fait jouer.

Une finale de patronne

Dès la 13e minute, elle surgit à l'entrée de la surface sur une remise à l'entrée de la surface de réparation, contrôle orienté, et frappe du pointu. Un geste audacieux, inattendu, qui laisse, Chiamaka Nnadozie, la gardienne nigériane sans réaction. Un but rapide qui libère tout un stade.

Avec ce deuxième Soulier d'Or consécutif, Chebbak entre un peu plus dans l'histoire de la compétition.