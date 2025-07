Cote d'Ivoire: Gouvernance urbaine - Lazeni Ouattara distingué pour son engagement contre les inondations

Yamoussoukro s'apprête à accueillir, le samedi 2 août 2025, la 9ᵉ édition du Dîner gala de la Bonne gouvernance, une initiative de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. L'événement se tiendra dans le cadre prestigieux de l'Hôtel Président, a annoncé Rodrigue Koffi, président du comité d'organisation, lors d'un point de presse.

Cette rencontre annuelle placée sous le sceau de l'excellence et du mérite vise à récompenser les acteurs publics et privés qui se sont illustrés par leur rigueur, leur efficacité et leur contribution au développement du pays.

À cette occasion, le "Prix Bonne Gouvernance de la Meilleure Coordination" sera décerné à Lazeni Ouattara, coordonnateur du Projet d'Assainissement et de Résilience Urbaine (PARU).

Le jury, composé de professionnels des médias de toutes obédiences, a choisi M. Ouattara pour recevoir le « Prix Bonne Gouvernance de la Meilleure Coordination dans la Lutte Contre le Drainage des Eaux Pluviales, de la Gestion des Déchets Solides et de la Résilience Urbaine en Côte d'Ivoire ».

Ce projet, financé par la Banque mondiale à hauteur de 155 milliards de FCFA, constitue une réponse concrète aux défis récurrents d'inondations et de gestion des déchets dans le district d'Abidjan et dans plusieurs grandes villes de l'intérieur du pays. Grâce à une approche intégrée et participative, le PARU a permis la mise en œuvre d'importants travaux d'infrastructure, notamment à Abobo et Yopougon, où les habitants saluent aujourd'hui une nette amélioration de leur cadre de vie.

En visite sur le terrain à Abobo, Marlène Forte, cheffe de délégation de la Banque mondiale, s'est déclarée impressionnée par la qualité des ouvrages réalisés. « C'est un grand projet d'infrastructure qui a été réalisé pour cette communauté, et je pense que cela a été vraiment bien fait », a-t-elle affirmé, soulignant l'impact positif de cette initiative sur la sécurité des populations.

Les axes de Port-Bouët 2 et GESCO à Yopougon bénéficient également de travaux d'envergure visant à réduire significativement les risques d'inondation.

À travers cette distinction honorifique, l'Observatoire africain rend hommage à un homme et une équipe qui œuvrent dans l'ombre, avec rigueur et efficacité, pour améliorer durablement les conditions de vie en milieu urbain.

Le Dîner gala 2025 sera ainsi l'occasion de célébrer non seulement la bonne gouvernance, mais aussi la transformation visible du paysage urbain ivoirien.