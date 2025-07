Ile Maurice: Rahat Fateh Ali Khan tend la main aux enfants mauriciens en situation de handicap

Le maestro du Qawwali, Rahat Fateh Ali Khan, fera vibrer l'île Maurice le dimanche 17 août 2025 au SVICC, à Pailles. Huit ans après avoir envoûté le public mauricien, le célèbre chanteur pakistanais revient sur scène avec son orchestre et son fils Shahzaman Ali Khan pour un concert qui s'annonce exceptionnel, mêlant spiritualité, virtuosité musicale et engagement social.

Véritable icône de la musique soufie et du Qawwali, Rahat Fateh Ali Khan est également l'une des voix les plus emblématiques du cinéma indien. Sa capacité à transmettre l'émotion par la musique transcende les cultures et les générations. À l'approche du concert, l'excitation est palpable : les catégories de billets Silver et Silver Premium sont déjà épuisées et les autres se vendent à un rythme effréné. Un sold-out est attendu dans les tout prochains jours. Le public est donc invité à réserver rapidement pour ne pas manquer cette soirée inoubliable.

Mais au-delà de la scène et de la musique, ce retour à Maurice prend aussi une dimension profondément humaine. Engagé depuis plusieurs années auprès d'organisations non gouvernementales (ONG) dans différents pays, Rahat Fateh Ali Khan a annoncé qu'il apportera également son soutien aux ONG mauriciennes oeuvrant en faveur des enfants en situation de handicap. Il s'agit pour lui d'un prolongement naturel de son engagement artistique et spirituel.

Cette générosité s'inscrit dans la lignée de son parcours. Son répertoire, à la fois ancré dans la tradition soufie et ouvert aux sonorités contemporaines, trouve un écho universel. Parmi ses titres les plus attendus figurent *Tere Bin Nahi Lagda, Zindagi Bewafa, Khwaish, Bheegi Bheegi Raat *ou encore IshqE-Jaan. À travers chaque note, chaque vibration de sa voix, il touche l'âme de ceux qui l'écoutent.

Le concert du 17 août rassemblera 23 musiciens sur scène, dans une mise en scène soignée où chaque élément - des instruments traditionnels aux arrangements modernes - contribuera à créer une atmosphère envoûtante. La participation de son fils Shahzaman Ali Khan apportera également une touche générationnelle et symbolique forte, marquant la transmission d'un héritage musical et spirituel unique. Artiste aux multiples facettes, Rahat Fateh Ali Khan est aussi reconnu comme l'un des chanteurs les mieux rémunérés du Pakistan et l'un des plus écoutés au monde.

Il s'est imposé comme une figure incontournable du playback dans le cinéma indien et pakistanais. Son morceau Zaroori Tha, issu de l'album Back 2 Love, a marqué l'histoire de la musique non cinématographique de l'Asie du Sud en franchissant la barre du milliard de vues sur YouTube - une première dans son genre. Il continue de collaborer avec des artistes de renom, dont les célèbres Leo Twins de Nescafé Basement, avec qui il est régulièrement en tournée.

Rahat ne brille pas uniquement sur scène. En 2014, il devient le premier Pakistanais à se produire lors du concert du prix Nobel de la paix, une reconnaissance internationale de son talent. Il y interprète des classiques inoubliables comme Tumhe Dillagi et Mast Qalandar, rendant hommage à Nusrat Fateh Ali Khan et à la puissance de la musique comme vecteur de paix.

Les derniers billets sont en vente sur le réseau Otayo.