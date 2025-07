Congo-Brazzaville: Epidémie de choléra - Deux cas confirmés à l'île Mbamou

Le ministre de la Santé et de la Population, le Pr Jean Rosaire Ibara, a publié, le 26 juillet, une déclaration dans laquelle il a annoncé des cas de contamination au choléra dans le district de l'île Mbamou, département de Brazzaville.

Dans sa déclaration, le ministre de la Santé et de la Population a affirmé qu'après des analyses faites sur trois patients souffrant de la diarrhée, deux cas se sont avérés positifs au choléra. Le dépistage de la maladie a été effectué en collaboration avec les experts de l'Organisation mondiale de la santé.

« Au regard de ces résultats et conformément aux dispositions du règlement sanitaire international 2025 dont la République du Congo est signataire, le gouvernement, par ma voix, déclare l'épidémie de choléra dans le district sanitaire de l'île Mabamou, département de Brazzaville. A ce jour, 103 cas suspects dont 12 cas probables, tous décédés, y ont été enregistrés », relève la déclaration.

Toutefois, le gouvernement rassure la population que les cadres et agents du ministère de la santé et de la population sont à pied d'oeuvre sur le terrain pour maîtriser l'épidémie. Il l'exhorte à avoir recours aux services de santé les plus proches devant tout cas suspect.

Le Pr jean Rosaire Ibara a, par ailleurs, rappelé à tous que le choléra est une maladie diarrhéique très contagieuse due à un bacille à gram négatif, vibro cholérea. Il se manifeste par des diarrhées aqueuses pouvant avoir un « aspect d'eau de riz », provoquant une perde rapide d'eau et de sel au niveau de l'organisme. Des pertes qui peuvent entrainer la mort en quelques heures en l'absence de traitement.

La transmission de la maladie se fait par consommation des boissons et aliments contaminés et par voie féco-orale. Pour se protéger contre cette pathologie, le gouvernement invite la population à observer les mesures prévues à cet effet. Il s'agit de laver régulièrement et correctement les mains à l'eau propre et au savon, ou en utilisant une solution hydroalcoolique ; boire uniquement de l'eau potable. S'il n'est pas possible d'avoir de l'eau potable, il faut acheter des comprimés de purification de l'eau, des filtres ou du chlore. Il faut bien laver les aliments avant de les consommer ; manger uniquement des aliments sûrs en les cuisant correctement et en les consommant chauds ; conserver la nourriture couverte et ne pas manger les aliments crus.