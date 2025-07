Sénégal: Congrès scientifique annuel de Touba Assistance médicale - Un moment d'échanges et de culture

Ce samedi 26 juillet s'est tenu à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odontologie (FMPO) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), les journées scientifiques et culturelles annuelles de Touba Assistance Médicale (TAM). Un rendez-vous scientifique majeur, mais également de culturel, porté sur le thème principal : « Santé et environnement de travail : enjeux et solutions ».

En plus d'être un cadre de retrouvailles entre membres de cette structure, les journées scientifiques de Touba Assistance médicale (TAM) sont des journées d'échanges. Dès le matin, une vingtaine de communications qui ont été effectuées par les membres de Touba Assistance médicale. « Cette année-ci, les thèmes qui ont été choisi, sont des vraiment thèmes d'actualité et qui nous permettent nous, en tant membres de Touba Assistance médicale de nous performer, mais également d'avoir assez de bagages qui seront regroupés et partagés via les nécessités pour que vraiment notre prestation puisse être améliorée », a expliqué, Dr Mor Sow, pharmacien titulaire, chargé des relations extérieures du bureau national de Touba Assistance médicale.

Au-delà de l'aspect scientifique empreinte par l'organisation de panels de haut niveau, la rencontre a également débouché sur une phase culturelle marquée par un moment de déclamation de "khassida" effectués même par les membres de TAM, composés de médecins, de pharmaciens et des dentistes qui n'ont pas laissé en rade le fait d'être mourides... « Ce qui nous a réuni ici, c'est le fait d'être mourides, c'est le fait d'être talibés comme nous le dit notre vénéré Serigne Saliou qui nous disait, qu'il a besoin au niveau de ses daara des agents de santé qui répond aux aspirations du mouridisme », a relevé le chargé des relations extérieures du bureau national de Touba Assistance médicale.

D'après Dr Sow, « le fait que nous soyons des médecins intellectuels ne doit pas nous départir de notre appartenance en tant que mouride. C'est la raison pour laquelle là où nous sommes, nous faisons tout pour allier l'aspect scientifique, à l'aspect culturel et social. »

Composée en majorité de médecins, de pharmaciens et des dentistes, Touba Assistance médicale, comme le rappellent ses membres, est une structure sociale à but non lucratif qui s'active de façon bénévole dans le social au niveau des daara à Touba. « Nos actions sont réservées uniquement le plus souvent au niveau des daara qui ont des problèmes d'accès où nous effectuons des visites trimestrielles avec des consultations à nos frais propres » a-t-il indiqué.

Pour ce qui est de la couverture médicale lors du Grand Magal de Touba, il a été révélé que « 90 % du personnel médical envoyé à Touba lors du Magal est fourni par Touba Assistance médicale. Selon le chargé des relations extérieures de TAM, « Chaque année nous fournissons un nombre de plus 300 médecins confondus qui sont répartis au niveau de toutes les zones. Il y a des sites que nous alimentons en matériel, mais également en médicaments à nos propres frais pour que le Magal se déroule dans des meilleures conditions. »