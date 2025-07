Sénégal: Birkelane - L'IEF récompense ses 45 meilleurs élèves

Birkelane — L'inspection de l'éducation et de la formation (IEF) du département de Birkelane (Kaffrine, centre) a récompensé ses 45 meilleurs élèves de l'année scolaire 2024-2025, samedi, lors de la première journée de l'excellence dans la localité, a constaté l'APS.

Les responsables de cette circonscription éducative ont également primé, samedi, le meilleur enseignant et d'autres acteurs de l'éducation.

Cette journée, placée sous le thème "Excellence scolaire et engagement citoyen : bâtir les leaders de demain", s'est tenue en présence de plusieurs personnalités dont le député Samba Dang, parrain de cette édition.

Des tablettes, des médailles, des ordinateurs et des récompenses pécuniaires ont été remis aux récipiendaires.

Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation, Al Ousseynou Ba, cette journée de l'excellence n'est pas simplement une fête banale.

"Elle nous permet non seulement de détecter les talents locaux, mais aussi elle nous donne l'occasion de les donner en exemple, de les fêter, de les encourager, de les motiver et de les sublimer à juste titre, pour que d'autres s'en inspirent, en apprennent davantage pour se hisser à leur niveau ou les dépasser", a expliqué M. Ba.

Il a évoqué un acte d'enseignement et d'apprentissage du mérite, du travail, de la discipline, de la persévérance, entre autres valeurs qui fondent l'engagement collectif pour une éducation de qualité.

"Chers élèves, en réussissant brillamment à ce concours de l'excellence et à vos examens scolaires pour certains d'entre vous, vous démontrez, une fois encore, que l'effort finit toujours par payer. Vos familles, vos enseignants et plus largement toute la circonscription sont fiers de vous", a lancé l'IEF de Birkelane.

Poursuivant ses propos, il estime que l'excellence ne se résume pas seulement à la performance scolaire. "Elle doit aussi être alignée au développement de valeurs humaines réaffirmées, de citoyenneté et d'engagement communautaire. Réfléchisez-y et prenez garde de rester constants dans l'effort, soyez humbles dans la réussite et ambitieux pour l'avenir", a-t-il lancé.

Parrain de cette journée, Samba Dang, vice-président à l'Assemblée nationale, s'est félicité de l'organisation de cette journée, avant de s'engager à porter le plaidoyer des problèmes liés à l'état civil au Sénégal.

L'adjoint au préfet du département de Birkilane, Maserigne Sall, a recommandé le suivi et l'encadrement les lauréats. L'autorité administrative a exhorté les enseignants à davantage faire de sacrifices pour assurer la réussite des élèves.