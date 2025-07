Les enquêtes de la Financial Crimes Commission (FCC) sur l'usage abusif des cartes de crédit institutionnelles à des fins personnelles à la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA) et les irrégularités dans l'attribution de contrats à la Corporation nationale de transport (CNT) sont closes. Les dossiers complets seront remis au bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) d'ici la fin de cette semaine.

Enquête MTPA : de l'alerte aux cartes de crédit à la fin de l'instruction

En avril 2025, la FCC a ouvert un volet d'investigations après des dénonciations sur l'usage illicite d'une carte de crédit institutionnelle par l'ancien directeur de la MTPA, Arvind Bundhun, couvrant la période 2018-2024. Ce qui semblait au départ être des dépenses mineures (quelques centaines de milliers de roupies) s'est révélé être un détournement estimé à près de Rs 4,9 millions, incluant des frais de voyage et des per diem non justifiés (de juillet 2023 à novembre 2024).

Le 13 mai 2025, Bundhun était arrêté et placé en détention pour «public official using office for gratification», avant d'obtenir une libération sous caution le lendemain, assortie de conditions strictes de résidence et de pointage quotidien au poste de police. Dans l'intervalle, plusieurs ex-membres du board de la MTPA avaient été auditionnés à titre de témoins afin de cerner l'étendue du réseau de dépenses personnelles via des cartes de crédit.

Affaire CNT : des perquisitions de janvier aux vérifications de contrats

Dès janvier 2025, la FCC procédait à des perquisitions dans les locaux de la CNT et aux domiciles de l'ex-directeur Rao Ramah, saisissant ordinateurs, tablettes et téléphones pour remonter la filière des contrats suspectés d'irrégularité. Les enquêteurs se sont particulièrement penchés sur des marchés portant sur plus de Rs 90 millions attribués depuis 2021, puis sur un contrat de Rs 373 millions signé entre 2020 et 2024, Rao Ramah ayant été auditionné à plusieurs reprises par la FCC pour établir la légalité des procédures d'attribution.

Ces deux dossiers, complets et assortis de tous les éléments financiers, techniques et témoignages recueillis, seront déposés au bureau du DPP avant la fin de la semaine. Le DPP disposera alors des suites judiciaires à donner.

«Reward Money»

L'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin, arrêté le jeudi 24 juillet, reste en détention jusqu'au moins le 1er août, sera de nouveau interrogé par la FCC au cours de la semaine à venir, dans le cadre de l'enquête sur le scandale de Reward Money. À ce jour, 30 auditions sur la centaine prévue ont déjà été complétées.

L'enquête avait été déclenchée à la suite d'anomalies identifiées dans les paiements de récompenses à des informateurs, notamment après la saisie record de drogue dans l'affaire Kistnah. L'opacité entourant les bénéficiaires de ces fonds a conduit la FCC à ouvrir une investigation, après un signalement de la Financial Intelligence Unit concernant des dépôts suspects effectués sur les comptes de plusieurs policiers.

Les enquêteurs ont mis à jour un réseau organisé impliquant des détournements présumés, avec des fonds qui auraient transité vers des achats de biens immobiliers et de véhicules via des prête-noms. Certaines sommes, estimées à plusieurs dizaines de millions de roupies, auraient été indûment versées sur les comptes de policiers de haut rang.

Parmi les arrestations, figurent notamment le sergent Yeshdeo Seeboruth, qui aurait déposé près de Rs 19,3 millions sur ses comptes personnels et l'assistant surintendant de police (ASP) Faraaz Mooniaruth, soupçonné d'avoir validé une demande frauduleuse de Rs 3 millions. Le premier à être arrêté était l'ACP Lilram Deal, qui avait sur son compte personnel environ Rs 4,5 millions.

L'enquête vise à déterminer la structure complète du réseau et les responsabilités hiérarchiques dans l'attribution de Reward Money. La FCC a déjà identifié des flux financiers non justifiés pouvant dépasser les Rs 250 millions. Les auditions se poursuivront dans les prochains jours et de nouvelles inculpations ne sont pas à écarter à mesure que l'enquête progresse.