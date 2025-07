Sénégal: Kédougou - L'étude d'impact environnemental de la mine de fer de Karakhéna validée par les populations

Kédougou — L'étude d'impact environnemental de l'exploitation de la mine de fer de Karakhéna, dans la région de Kédougou (sud-est), a été validée par les populations locales de l'arrondissement de Bembou, dans la région de Kédougou, a appris l'APS de source officielle.

"Nous avons obtenu l'adhésion et l'approbation des populations locales de l'arrondissement de Bembou pour la validation des audiences publiques par rapport à l'étude de l'impact environnemental de l'exploitation du minerai de fer de Karakhéna, sous la supervision des autorités administratives et locales", a déclaré, samedi, Amadou Ndiaye, directeur général et promoteur de Karakhéna Mining SA.

Il intervenait en marge des audiences publiques de validation du rapport final de l'étude d'impact environnemental de l'exploitation du minerai de fer de Karakhéna. Ces audiences publiques ont été présidées par le préfet du département de Saraya, Babacar Diagne.

Celles-ci se sont tenues en présence du maire de la commune de Bembou, Mady Danfakha, et du premier vice-président du conseil départemental de Saraya, Fily Soumaré.

Elles ont aussi vu la présence du directeur régional de l'environnement et des établissements classés (Dreec), Maurice Ndior, du directeur des mines et de la géologie de Kédougou, Abou Sow, des chefs de village, entre autres participants.

La mine de fer de Karakhéna, d'une superficie de 250 km², fait partie du périmètre naguère attribué à Arcelor Mittal (concession de MIFERSO) et scindé en trois parties. Sa durée d'exploitation est de 25 ans, a précisé Amadou Ndiaye.

Le directeur général de Karakhéna Mining SA a expliqué que l'étude d'impact environnemental a été menée conformément au cadre politique, règlementaire et juridique sénégalais, ainsi qu'aux normes et bonnes pratiques internationales. Il a signalé que le Code de l'environnement de 2023 et le Code minier ont été les principaux référentiels de l'étude.

"Nous avons collecté tous les données et les caractéristiques de la zone d'influence du projet, surtout des occupations ; inventaire floristique, des mesures et des paramètres environnementaux tels que l'air, le bruit sonore et la qualité des eaux", a-t-il indiqué.

Amadou Ndiaye précise que la mine de fer de Karakhéna s'étend sur une longueur de 700 m et comprend une fosse dont la largeur est de 500 m ainsi que d'autres fosses dont les profondeurs varient entre 20 et 30 m.

"L'exploitation minière se fera par des moyens conventionnels à ciel ouvert à l'aide des excavatrices et des camions bennes. Tout le matériel [sera] extrait à Karakhéna par excavation libre [sans forage ni dynamite] après l'enlèvement des 10 à 20 mètres initiaux", a-t-il poursuivi.

Il a salué l'engagement des communautés locales de Karakhéna, assurant que des engagements forts ont été pris sur le plan social, lesquels seront totalement respectés.

"Nous avons recueilli toutes les inquiétudes et les problèmes des populations locales, et aujourd'hui, tous les points qui sont revenus encore, ce sont la formation des femmes, des jeunes et notre apport dans le domaine de l'eau, de la santé et de l'éducation. Et nous allons participer activement au développement du village de Karakhéna, de l'arrondissement de Bembou et de toute la région de Kédougou", a-t-il promis.

Il a annoncé qu'un "bon plan" de gestion environnemental et social a été élaboré pour préserver la sécurité du personnel et des communautés locales, surtout la relocalisation d'un hameau à 100 m du site.

Le président du conseil départemental de la jeunesse de Saraya a invité le promoteur de Karakhéna Mining SA à être à l'écoute de la population locale et à respecter tous ses engagements, afin d'éviter les conflits

"Le promoteur et toutes les responsables de Karakhéna doivent être à l'écoute de la population locale de Bembou et ne pas l'ignorer. Et c'est pour éviter les conflits, parce que nous en avons beaucoup dans la zone de Saraya", a conseillé Ousseynou Danfakha.

Il a souligné que les populations souhaitent "cette fois-ci avoir une très grande considération". Selon lui, "les gens ne travaillent pas", "tous les couloirs d'or" ayant été "occupés par des entreprises".

Ousseynou Danfakha a plaidé pour la redynamisation de la commission locale de recrutement de Bembou et la formation des jeunes dans les entreprises minières exploitant le minerai, dans le département de Saraya.

Le premier vice-président du conseil départemental de Saraya, Fily Soumaré, a invité l'entreprise Karakhéna Mining à honorer tous ses engagements.

Il lui demande surtout de "construire très rapidement le poste de santé" et d"'augmenter les salles de classe de l'école élémentaire du village de Karakhéna qui va abriter les opérations minières".

"Ils doivent construire un poste de santé pour le village de Karakhéna très rapidement, parce qu'ils [les habitants] ont une case de santé et c'est une population très nombreuse qui vit dans cette localité aurifère", a-t-il préconisé.

Il recommande aussi de "mettre un focus sur la construction des salles de classe et les tables-bancs de l'école de Karakhéna", qui a "un effectif de 600 élèves".