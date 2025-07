Sénégal: Grand Magal de Touba - Le gouvernement sénégalais mobilisé pour la propreté de la ville sainte

À l'approche du Grand Magal de Touba, la communauté mouride lance ses opérations annuelles de nettoyage. L'État sénégalais, par l'intermédiaire du ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, apporte son soutien au comité d'organisation de l'événement en fournissant du matériel. Pour cette édition, un important lot de matériel lourd, de petit matériel et un dispositif personnel ont été mobilisés. Le ministre Moussa Balla Fofana a présidé la cérémonie de lancement des opérations de nettoyage ce dimanche.

TOUBA-Le gouvernement sénégalais apporte son soutien annuel au comité d'organisation du Grand Magal de Touba pour les activités de nettoyage. Cette année, selon Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement du territoire, un important matériel a été mobilisé, notamment un bulldozer pour les travaux nécessitant cet engin, ainsi que cinq pelles mécaniques pour accompagner les travaux qui en ont besoin. De plus, a-t-il indiqué, une dizaine de camions ont été mis à la disposition du comité d'organisation. Concernant le petit matériel, poursuit M. Fofana, « nous sommes à plus de de 100 unités pour chacun, sans parler les 100 personnes qui ont été recrutées de manière exceptionnelle pour accompagner ce grand magal de Touba. »

À cet égard, Moussa Balla Fofana a exprimé sa gratitude à la Sonaged et à la direction du Cadre de vie et de l'Hygiène publique pour leur engagement sans faille en faveur de la propreté de la ville sainte. Serigne Cheikh Abdou Latif Mbacké, président de la commission de nettoyage, s'est félicité pour cette initiative forte du gouvernement sénégalais. Il a conclu en formulant des prières pour que toutes les actions se poursuivent avec succès et dans les meilleures conditions.