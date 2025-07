Sénégal: Lancement de la campagne de reboisement à Bignona - Les Sociaux-démocrates du pays veulent planter 1340 arbres

À Bignona, les Sociaux-démocrates du Sénégal (Sds) lancent une campagne de reboisement pour un avenir plus vert. Dans le cadre de leur engagement pour la lutte contre le changement climatique et la promotion de l'économie verte, les Sociaux-démocrates du Sénégal ont lancé, le 24 juillet à Coubanao, dans le département de Bignona, une vaste opération de reboisement. L'objectif : planter 1340 arbres fruitiers à forte valeur écologique et économique, notamment 1000 pieds de « ditarium », 300 palmiers à huile et 40 cocotiers.

Cette initiative, saluée par des notables et enseignants locaux, s'inscrit dans une démarche de restauration des écosystèmes et de création de richesses durables. Selon le Dr Mohamed Lamine Manga, historien et enseignant-chercheur, planter un arbre doit devenir un réflexe citoyen pour faire face aux effets du changement climatique. L'environnementaliste plaide également pour une relance de l'industrie forestière au Sénégal, jadis florissante à l'époque coloniale.

L'action s'appuie sur des choix d'espèces réfléchis : le cocotier pour ses vertus médicinales et son rendement économique, le « ditarium » pour sa richesse en vitamine C et son rôle écologique. Pour le Dr Manga, cette campagne illustre la volonté de son parti de défendre une écologie démocratique et de contribuer aux Objectifs du développement durable (Odd). Face à la perte annuelle de 40 000 hectares de forêts au Sénégal, l'universitaire appelle à replanter massivement et à faire du pays « le plus vert au monde ». Il évoque les huit forêts communautaires déjà créées à Bignona, devenues une source de revenus pour les populations. Enfin, Malamine Badji, enseignant et notable, salue cette initiative et propose l'instauration d'une journée nationale « un Sénégalais, un arbre ». L'action des Sociaux-démocrates du Sénégal à Bignona est ainsi perçue comme un exemple concret d'un engagement citoyen mêlant écologie, économie et sensibilisation populaire, en faveur d'un avenir durable.