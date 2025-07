<strong>Addis-Abeba, le — Des participants du monde entier au 2e bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) visitent le Centre de recherche agricole Melkassa (MARC) en Éthiopie.

Le 2e bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires se tiendra du 27 au 29 juillet 2025 à Addis-Abeba, en Éthiopie, et sera co-organisé par l'Éthiopie et l'Italie.

Des participants du monde entier arrivent à Addis-Abeba.

L'Éthiopie présente ses remarquables réalisations en matière de sécurité alimentaire.

Les participants ont visité aujourd'hui le Centre de recherche agricole Melkassa (MARC).

Le centre de recherche joue un rôle essentiel dans l'accélération des aspirations du pays à assurer la sécurité alimentaire et à préserver la souveraineté alimentaire.

Le directeur général du centre, Niguse Dechassa, a déclaré que le Centre de recherche agricole de Melkassa est l'un des 22 centres dynamiques d'innovation agricole de l'Institut éthiopien de recherche agricole (EIAR).

Il a souligné : « Alors que nous nous réunissons aujourd'hui au Centre à l'occasion du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires, nous ne reconnaissons pas seulement l'importance vitale des systèmes alimentaires durables ; nous célébrons également l'incroyable pouvoir de la collaboration pour remodeler l'agriculture et bâtir un avenir résilient. »

L'héritage agricole de l'Éthiopie est ancré dans notre histoire, notre culture et notre quotidien, a déclaré Niguse, avant d'ajouter : « Ici, à Melkassa, nos scientifiques, chercheurs et partenaires dévoués travaillent d'arrache-pied pour développer des technologies intelligentes face au climat, accroître la productivité des cultures et renforcer la sécurité alimentaire, conformément aux efforts mondiaux visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD). »

Selon le directeur général, le centre de recherche Melkassa se concentre particulièrement sur le développement de technologies intelligentes face au climat pour les cultures fruitières tropicales et subtropicales telles que l'avocat, la mangue, la banane et les agrumes, ainsi que pour les cultures maraîchères de saison chaude telles que l'oignon et la tomate, et pour les légumineuses de plaine telles que le haricot commun, le haricot mungo et le niébé.

Niguse a ajouté que la présence des participants témoigne d'un engagement commun à relever les défis urgents que sont la faim, le changement climatique et la création de systèmes alimentaires équitables.