Tunisie: El Faouar - Les lauréats du baccalauréat honorés

Convaincues de l'importance stratégique de l'éducation et de la nécessité d'investir dans la jeunesse pour un développement durable et inclusif, l'Entreprise Tunisienne d'Activités Pétrolières (ETAP) et son partenaire Mazarine Energy renforcent chaque année, dans le cadre de leurs programmes de responsabilité sociétale, plusieurs initiatives éducatives emblématiques, telles que la célébration annuelle des lauréats du baccalauréat.

Dans ce cadre, elles ont une nouvelle fois honoré les lauréats et lauréates du baccalauréat originaires de la région de El Faouar, où elles exercent leurs activités.

Un événement festif a été organisé à cette occasion, dans la soirée du samedi 26 juillet, en l'honneur des diplômés, dans un hôtel de la région.

Lors de cette cérémonie, 81 élèves de la région ayant obtenu leur baccalauréat cette année (un record) ont été récompensés. Ces élèves sont répartis entre les cinq sections proposées par le lycée de El Faouar : Lettres, Économie et Gestion, Sciences Techniques, Sciences Expérimentales et Sciences Informatiques.

Les premiers de chaque section ont reçu un trophée d'honneur ainsi que plusieurs prix de valeur, dont un ordinateur portable performant. Quant aux autres lauréats, chacun s'est vu remettre un trophée d'honneur et un cadeau.

Les participants ont salué cette belle initiative -- la troisième du genre organisée par l'entreprise dans la région -- soulignant son impact positif sur les jeunes récompensés, en tant que source de motivation pour poursuivre leur parcours sur la voie du savoir et de la réussite.

Il convient de noter que l'ETAP et Mazarine Energy poursuivent leur engagement en matière de responsabilité sociétale, en soutenant activement les initiatives éducatives et culturelles, avec pour objectif de diversifier les actions proposées et ainsi améliorer les conditions de vie dans la région où elles opèrent.