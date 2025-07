Tunisie: Festival international de Carthage 2025 - Latifa Arfaoui célèbre le 25 juillet - Un succès fulgurant

La soirée du 25 juillet restera comme une date marquante dans les annales de l'artiste Latifa Arfaoui dont la performance a été remarquable à tous points de vue. Rien n'a été laissé au hasard. Le show a été bien synchronisé du début à la fin.

Comme le dit si bien l'adage, le travail paie et Latifa Arfaoui, avec une énergie débordante et une détermination sans faille, a abattu toutes ses cartes pour que son spectacle soit au top du top. Le public a répondu à l'appel et durant deux heures qu'a duré la prestation (diffusée en direct à la chaîne nationale Wataniya 1), il a chanté et dansé sans faillir.

La soirée du 25 juillet restera comme une date marquante dans les annales de l'artiste Latifa Arfaoui dont la performance a été remarquable à tout point de vue. Rien n'a été laissé au hasard. Le show a été bien synchronisé du début à la fin. L'orchestre dirigé par Youssef Belheni composé de musiciens et d'une chorale, les chorégraphies signées Syhem Belkhoja et tous les autres éléments visuels et sonores fournis par une équipe de techniciens français, italiens, libanais et tunisiens ont accordé leurs efforts pour présenter comme il se doit un spectacle à la hauteur de l'événement : la fête de la République et à celui de la prestigieuse scène de Carthage.

Sa dernière rencontre avec le public du Théâtre romain de Carthage date du 13 août 2023 lors de la célébration de la Journée nationale de la femme. Cet été 2025, Latifa Arfaoui, qui vit depuis 40 ans en Egypte, remonte sur la scène antique de Carthage à l'occasion de la fête de la République. Une date symbolique pour le peuple tunisien à laquelle la vedette tuniso-égyptienne a donné toute sa force pour faire bonne figure.

À 22 heures précises et après le rituel de l'hymne national, Latifa, resplendissante en robe fuseau dorée, descend les marches installées sur la scène sous les ovations des spectateurs qui n'ont cessé de scander son nom «Latifa, Latifa». L'entame avec «Houma Larbi», une composition tunisienne rehaussée par une chorégraphie moderne présentée par des danseuses en costumes traditionnels.

« Je ne peux exprimer ma joie en cette fête de la République. Une République où j'ai grandi et fait mes études », a clamé Latifa, et à laquelle elle ne cesse de manifester son attachement. A cet effet, elle a concocté un programme spécial composé de productions nouvelles et d'anciens tubes encore «Trend» que les fans présents connaissent par cœur et qu'ils n'ont cessé d'entonner avec elle. La vedette n'a rien laissé au hasard. L'orchestre prestigieux a excellé en proposant des arrangements musicaux pétillants.

À 64 ans, Latifa n'a pas perdu de son charme. Elle est toujours aussi rayonnante et pleine d'énergie. 16 chansons au total au conducteur qu'elle a respecté à la lettre. Alternant anciens et nouveaux tubes de son dernier album dont 90% de mélodies ont été réalisés grâce à une jeune génération avec laquelle elle collabore pour la première fois. L'album est produit avec une technologie audio-spatiale qui crée une expérience sonore immersive en 3D Dolby Atmos avec une clarté et une profondeur et un niveau de détail sans précédent.

De «Massi Alina» à «Ahimou Bitounes El Khadhra», chanson patriotique en passant par «HabibaAyzekGanbi» encore «trend» après 22 ans, «Yali Mrawah», «Lama Guibou Sirtek», «Roud El Bab w Raouheh», «Gharamak», et la fameuse «Hobek Hedi», «Sorry» très en vogue actuellement, «Ya Ghadar», «Inchallah Inchallah» et d'autres réalisés par les plus célèbres paroliers et compositeurs de la musique arabe à l'instar de Baligh Hamdi, Mohamed Abdelwaheb, Abdelwaheb Mohamed, les frères Rahabani, Kadhem Essaher, Ammar Sheraiei. Le public conquis n'a pas démérité, il a repris en chœur ces refrains et a dansé à tout rompre sur la musique entraînante.

Le show raconte toute l'histoire de cette chanteuse partie à l'aventure un jour en Egypte et qui a su, grâce à son flair et sa pertinence, se faire une place sur la scène artistique du monde arabe qui grouille de talents. Elle pilote elle-même sa carrière et produit grâce à sa société tous ses albums.

Tout le respect pour l'artiste qui interprète son répertoire personnel qu'elle a constitué au prix de grands efforts et d'abnégation et ne se contente pas comme d'autres chanteurs qui reprennent les titres de leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, Latifa Arfaoui est au top de sa carrière. Elle a annoncé, lors de la conférence de presse qui a suivi le spectacle, la prochaine sortie d'un album signé Rahabani et une probable participation dans un film du réalisateur Mohamed Ali Nahdi et bien d'autres projets en cours.