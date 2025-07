Ethiopie: Le Premier ministre Abiy a accueilli son homologue italienne, Giorgia Meloni.

<strong>Addis-Abeba, le — Le Premier ministre Abiy Ahmed a accueilli aujourd'hui son homologue italienne, Giorgia Meloni, à l'aéroport international de Bole.

« J'ai le plaisir d'accueillir en Éthiopie Giorgia Meloni, Première ministre et présidente du Conseil des ministres de l'Italie », a indiqué le Premier ministre Abiy Ahmed sur X.

Le Premier ministre a ajouté que nos deux nations se serrent les coudes au cours des trois prochains jours, en tant que partenaires pour l'organisation conjointe du deuxième Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires.

L'Éthiopie accueille, avec l'Italie, co-organisatrice, le deuxième bilan du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires (UNFSS+4) du 27 au 29 juillet 2025. Une journée d'action dédiée aura lieu le 27 juillet 2025 au siège de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) à Addis-Abeba.

L'événement historique rassemble des représentants des États membres de l'ONU, du système des Nations Unies et des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales, régionales et nationales, des décideurs politiques, des scientifiques, du secteur privé, des producteurs alimentaires, de la société civile et d'autres parties prenantes pour promouvoir des systèmes alimentaires inclusifs, résilients et durables pour tous, a-t-il été indiqué.