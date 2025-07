Tunisie: Cap Zebib - Les vagues empêchent toujours le repêchage d'un jeune noyé

Les opérations de recherche du corps d'un jeune homme noyé dans la zone rocheuse d'El Jouabi à Cap Zebib (délégation de Ras Jebel, gouvernorat de Bizerte) se poursuivent ce dimanche soir sans succès, en raison des conditions météorologiques extrêmes. Selon un responsable de la protection civile, les vents violents, les fortes vagues et les courants marins ont empêché jusqu'à présent toute tentative de récupération du corps.

Dès l'annonce du drame survenu samedi en fin d'après-midi, d'importants moyens humains et logistiques ont été mobilisés : équipes de plongeurs, garde maritime, unités de la protection civile, en coordination avec la Marine nationale et la garde nationale terrestre.

La victime, âgée d'environ 22 ans et originaire du gouvernorat de Ben Arous, s'était rendue dans cette zone réputée dangereuse en compagnie de trois amis pour se baigner, malgré l'interdiction formelle de la baignade sur ce site, et ce même en dehors de toute alerte météo.

Les équipes de secours restent déployées sur les lieux et poursuivront leur mission dès que les conditions le permettront. Les autorités appellent une nouvelle fois les citoyens à la plus grande prudence, à éviter les plages rocheuses non surveillées et à respecter les consignes des services de secours.

Face à cette situation, le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, président de la commission régionale d'organisation des secours, a ordonné l'activation immédiate de la cellule locale de crise. Le délégué de Ras Jebel, Mehdi Ben Rahim, a été chargé de suivre l'affaire de près et d'assurer le soutien nécessaire aux sauveteurs comme à la famille du disparu.

Par ailleurs, les équipes de la protection civile de Ras Enghela (Bizerte-Sud), appuyées par des maîtres-nageurs et des bénévoles de la région, ont réussi à sauver in extremis un autre jeune homme, prisonnier des vagues et coincé sur un rocher. Il a pu être secouru et évacué sain et sauf.