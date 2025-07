Tunisie: Le CSS met les bouchées doubles - Kevin Mondeka débarque !

Les bons coups de Tarek Salem ne s'arrêtent pas avec un nouvel arrivant de poids : Kévin Mondeka.

L'entraîneur Mohamed Kouki semble avoir passé la première partie de sa mission avec le CSS avec succès et en être bien ravi. Celle de mettre en place un effectif de départ de qualité où les places sont chères et ne se gagnent pas avec facilité. Quatre joueurs ont fait déjà les frais de cet enrichissement du groupe des Black and White.

Les Adem Saïdi, Ahmed Ajjel ( défenseurs latéraux), Aziz Sekrafy ( milieu de terrain) et Mehdi Kachouri ( attaquant de pointe) n'ont pas été retenus pour le deuxième stage de Sousse alors qu'ils étaient dans la liste du premier stage de Aïn Draham. Le poids et l'expérience des nouveaux joueurs recrutés et notamment les joueurs de nationalité étrangère ont prévalu et rétréci la marge ouverte au départ aux jeunes.

Après Willy Onana, Ammar Taifour, Travis Mutyaba, Moussa Camara, le Congolais Kévin Mondeka a signé pour deux saisons. Un nouveau coup de maître du directeur sportif Tarek Salem qui est resté seul aux commandes de la Commission technique après le retrait du duo Abdelkrim Nafti - Habib Masmoudi.

Kévin Mondeka, un axial de métier, grand gabarit, fort dans les duels, bon relanceur de jeu à partir de la base arrière et buteur efficace sur les balles arrêtées, va s'imposer comme pièce maîtresse de la charnière centrale sfaxienne qui a perdu Alâa Ghram et Mohamed Nasraoui. À son actif aussi, sa longue expérience avec le TP Mazembe et un passage remarqué avec l'USM d'Alger qui en feront un atout maître du bloc défensif. Il pourrait former avec Hamza Mathlouthi dont le contrat avec le club égyptien Ezzamelek a pris fin et avec qui les discussions avancent, l'une des meilleures paires centrales du championnat.

Une solide ossature

Avec Aymen Dahmen dans les buts, Ali Maâloul sur le couloir gauche, Mohamed Salah Mhadhebi sur le côté droit, Hichem Baccar retrouvant son poste de prédilection comme arrière central et avec un demi défensif axial de grand calibre comme Ammar Taifour, un milieu offensif de la trempe de Willy Onana et Moussa Camara comme pointe confirmée, le CSS pourra se doter d'une belle ossature d'équipe, musclée et solide qui lui a bien manqué durant la saison passée.

On dit même que Tarek Salem, dont l'appétit est devenu pétillant, ne verra pas d'un bon oeil un possible retour au bercail d'un fer de lance aussi chevronné que Fakhreddine Ben Youssef qui n'est plus sous contrat avec Al - Masry de Port Saïd. Comme on le constate, le Comité de direction provisoire de Mahdi Frikha ne lésine pas sur les moyens et met même les bouchées doubles pour mettre sur pied un groupe de qualité, à la hauteur de l'objectif recherché qui est de faire revenir en première ligne le prestigieux club de la capitale du Sud et de le voir retrouver son statut d'équipe de podium.

Durant le stage de Sousse, le CSS va disputer deux matches amicaux avec la JSK et une équipe du Bahreïn et un dernier à Sfax contre l'ASM pour clôturer sa série de matches de préparation du coup d'envoi du championnat. Après une large victoire sur l'ESM (4 à 1), deux nuls par 1 à 1 face à Al - Masry de Port Saïd et la JSK, ces trois matches de préparation programmés vont servir pour peaufiner davantage les automatismes dans un groupe où seul le duo d'Al Hilal de Benghazi (Taifour et Onana) sera absent et dégager une première composition d'équipe pour le match d'ouverture face à l'ESZ.