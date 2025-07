Ile Maurice: Le chômage frappe plus fort les femmes

Les chiffres publiés cette semaine par Statistics Mauritius révèlent que les inégalités entre femmes et hommes dans l'emploi, le chômage et l'accès aux postes de responsabilité restaient marquées, malgré quelques avancées.

En 2024, la majorité de la population active, toutes catégories confondues, travaillait dans le secteur tertiaire, qui englobe le commerce, les prestations d'hébergement, les transports, la santé, l'éducation et d'autres services. Ce secteur emploie 66,4 % d'hommes et 86 % de femmes. À l'inverse, les hommes sont plus représentés dans le secteur secondaire (industrie, construction, électricité et eau), avec une part de 26,7 %, contre seulement 10,5 % pour les femmes. Le secteur primaire, comprenant l'agriculture et l'exploitation minière et les carrières, reste marginal, avec respectivement 6,9 % d'hommes et 3,5 % de femmes.

En matière de statut professionnel, les femmes sont proportionnellement plus nombreuses à occuper des emplois salariés, soit 86,6 % contre 74,2 % pour la gent masculine. À l'inverse, les hommes sont davantage représentés dans la catégorie «employeurs ou travailleurs à leur compte», soit 25,1 %, contre 10,9 %.

Bien qu'elles ne représentent que 42,8 % de la population active, les femmes sont surreprésentées parmi les personnes à la recherche d'un emploi. En 2024, elles constituaient 59,2 % de l'ensemble des chômeurs. Au total, 21 200 femmes étaient sans emploi, contre 14 600 hommes. Le taux de chômage féminin atteignait 8,3 %, presque le double de celui des hommes, estimé à 4,3 %. L'écart le plus important était observé chez les jeunes de moins de 25 ans, avec une différence de 5,3 points. Chez les personnes âgées de 50 ans et plus, la marge est d'environ 1,5 point.

En ce qui concerne les qualifications académiques, la palme va aux femmes. Ainsi, 33,7 % des chômeuses détenaient le School Certificate (SC) ou le Higher School Certificate (HSC), contre 24,6 % pour le sexe opposé. Au niveau tertiaire également, 22,2 % des femmes sans emploi sont diplômées, contre 17,8 % d'hommes.

Cette disparité se prolonge aussi dans les sphères de pouvoir. En 2024, les femmes représentaient seulement 8,3 % des membres du Cabinet ministériel, soit deux sur un total de 24 ministres. Bien que la proportion de femmes élues lors des élections municipales ait progressé au fil des années, aucune femme n'occupait la fonction de maire dans les cinq municipalités du pays cette année-là.

La représentativité féminine dans les hautes sphères de la fonction publique est en chute. Le pourcentage de femmes occupant les postes les plus élevés est passé de 38,9 % en 2023 à 34,9 % en 2024.