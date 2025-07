Tunisie: Supercoupe du pays - Match barrage - ST-USM (cet après-midi à 17h00) - USM - Un rang à tenir !

Les Monastiriens, qui ont clôturé le championnat en rang nettement supérieur que leur rival stadiste, se doivent de réussir le match de barrage pour affronter l'Espérance en Supercoupe de Tunisie

Faouzi Benzarti a laissé un lourd héritage à Montassar Louhichi. L'USM a, en effet, clôturé la précédente saison confortablement installée dans le fauteuil de dauphin et était à une journée de la fin de l'exercice, un candidat sérieux pour le titre. Pour sa première sortie officielle à la tête de l'équipe, Montasser Louhichi n'a donc pas droit à l'erreur.

Au moindre faux pas, il sera comparé à Faouzi Benzarti et, de toute manière, l'ombre du doyen des entraîneurs tunisiens ne sera jamais loin et ponctuera les gestes et les choix de l'actuel entraîneur usémiste. Par rapport à son prédécesseur, Montassar Louhichi dispose des mêmes joueurs cadres qui composent l'ossature de l'équipe, à l'instar de Hazem Mastouri, Aymen Harzi, Mahmoud Ghorbel, Moez Hadj Ali, Louay Trayi ou encore le grand dernier rempart, Abdessalem Hallaoui.

La direction du club a profité du mercato estival pour renforcer l'effectif avec des joueurs valeureux. On note l'arrivée de l'arrière gauche Seif Saber, de l'avant-centre nigérian Esson Victor Musa et au même poste l'ex-Etoilé Brahim Souissi, ainsi que l'ex-ailier gauche béjaois Aziz Abid. Bref, Montassar Louhichi dispose d'un effectif bien étoffé, capable de tenir le rang de l'USM face au Stade Tunisien, un adversaire qui n'a pas su maintenir la cadence jusqu'au bout, clôturant le championnat dans un rang nettement inférieur.

Forfait de Mehdi Ganouni

Face au Stade, tout à l'heure, le coach usémiste sera toutefois privé des services d'un joueur talentueux, le milieu offensif Mehdi Ganouni, qui manquera à l'appel pour cause de blessure.

Ganouni observe un repos de trois semaines et ne pourra pas, dès lors, prêter main forte à ses coéquipiers cet après-midi. Cela dit, Montassar Louhichi peut toujours compter sur l'incontournable Abdessalem Hallaoui pour garder les bois. Sur le flanc droit de la défense, Mahmoud Ghorbel, qui est toujours dans le viseur du Zamalek, est bien parti pour tenir son rang de titulaire.

Sur le flanc gauche, Seif Saber est en ballottage avec Youssef Herch. Dans l'axe central, on retrouvera Raed Chikhaoui et Fabrice Zeguei ou Dhiaeddine Jouini. L'entrejeu sera composé de Aymen Harzi (milieu hybride), Moes Hadj Ali et Louay Trayi. Youssef Abdelli et Aziz Abid animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque alors que Hazem Mastouri sera aligné en pointe. Esson Victor Musa et Brahim Souissi sont autant de cartes à jouer en cours du match.

Bref, Montassar Louhichi a les cartes en règle pour réussir sa première sortie officielle à la tête de l'USM. Il a intérêt à réussir son coup d'autant qu'il a un bon effectif sous la main.