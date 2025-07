Maroc: Varsen Aghabekian Shahin - La défense de la cause palestinienne et d'Al-Qods, une constante immuable de la diplomatie Royal

La défense de la cause palestinienne et de la ville d'Al-Qods est une constante immuable de la diplomatie menée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a affirmé la ministre d'Etat palestinienne chargée des Affaires étrangères et des Expatriés, Varsen Aghabekian Shahin.

Dans une déclaration à la presse à l'occasion de la célébration de la glorieuse Fête du Trône, la responsable palestinienne a indiqué que Sa Majesté le Roi n'a eu de cesse de souligner que le soutien du Maroc à la cause palestinienne et sa défense de la ville sainte étaient une constante de la diplomatie du Royaume et de ses fondamentaux stratégiques.

Face à cette conjoncture difficile et délicate que traverse actuellement la cause palestinienne, Sa Majesté le Roi avait exprimé, dans Son discours du Trône de 2024, la position inébranlable du Royaume en soutien aux droits des Palestiniens, a-t-elle rappelé, affirmant que cette position s'inscrit en droite ligne avec la Vision Royale faisant de la cause palestinienne une des priorités de la politique extérieure du Maroc.

A ces positions politiques s'ajoute l'aide multiforme apportée par le Maroc aux Palestiniens, notamment dans le domaine de la santé, a souligné Mme Shahin, citant à ce titre le déploiement d'un hôpital de campagne médico-chirurgical marocain dans la bande de Gaza.

La ministre a, en outre, rappelé le déploiement, sur Hautes Instructions Royales, de plusieurs opérations humanitaires, notamment l'envoi d'aides médicales et alimentaires en faveur des populations palestiniennes à Gaza, notant que l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi, a supervisé l'acheminement d'importantes aides à la population palestinienne notamment à Gaza, depuis le début de l'agression israélienne en octobre 2023.

Ces aides humanitaires d'urgence ont consisté en l'envoi de denrées alimentaires, de médicaments et de matériel médical, ainsi qu'en la distribution de milliers de repas chauds et de paniers alimentaires, en particulier durant le mois sacré de Ramadan, a-t-elle ajouté.

Mme Shahin a également mis en avant les projets et les initiatives lancés par l'Agence Bayt Mal Al-Qods, notamment le programme de prise en charge des enfants orphelins et blessés, qui a bénéficié à des centaines d'enfants.

Dans le domaine de l'enseignement, la ministre a mis l'accent sur l'octroi par l'Agence de bourses d'études à des étudiants de l'Université Al-Azhar à Gaza, soulignant que cette même université avait reçu de l'Agence Bayt Mal Al Qods un package de plateformes d'enseignement à distance visant à assurer la continuité pédagogique.

L'Agence Bayt Mal Al-Quds a aussi poursuivi la mise en oeuvre de ses projets de développement et de ses initiatives culturelles à Al-Qods et à Gaza, avec un budget global de plus de 2,2 millions de dollars au cours du premier semestre 2025, ce qui témoigne de l'engagement infaillible de l'Agence pour la défense de la cause palestinienne.