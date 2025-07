Tunisie: L'île de Zembra interdite aux visiteurs tout l'été - Une mesure qui suscite la controverse

Dans un post publié sur sa page Facebook officielle, Abdelmajid Dabber, président de l'association Tunisie Écologie, a annoncé que l'île de Zembra est fermée aux visiteurs pour toute la saison estivale 2025, soit juillet, août et septembre, et ce, sur décision de l'Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral (APAL).

Dabbar qualifie cette fermeture de "décision arbitraire, sans fondements ni objectifs", dénonçant un acte unilatéral qui n'a fait l'objet d'aucune concertation ni justification environnementale claire.

"Zembra est fermée pendant les trois mois de l'été 2025, juillet, août et septembre. Des décisions arbitraires, sans fondements ni objectifs, imposées par l'APAL", écrit Abdelmajid Dabber dans sa publication.

Une gestion contestée des aires marines protégées

Dans le même message, Abdelmajid Dabber exprime sa profonde déception quant à la gestion actuelle des espaces naturels marins, accusant l'APAL de vouloir s'accaparer un rôle qui ne lui revient pas.

"C'est très triste et très décevant que notre patrimoine naturel marin soit géré par cette agence, qui veut avoir l'autorité et mettre la main sur le littoral, sur les plages et même sur les îles et les Aires Marines Protégées", a-t-il encore précisé.

Selon lui, la gestion de ces espaces notamment celle de l'île Zembra, classée réserve de biosphère et aire marine protégée devrait revenir à la Direction Générale des Forêts (DGF), historiquement responsable de ces zones sensibles.

L'île de Zembra, située au nord-est du Cap Bon, est un site classé réserve de biosphère par l'UNESCO, abritant une biodiversité exceptionnelle, notamment la plus grande colonie méditerranéenne de puffins cendrés. Sa fermeture sans débat, selon Dabber, porte atteinte à la gouvernance participative que requiert la protection durable de ces milieux.

Face à cette situation, Tunisie Écologie appelle ainsi à la révision urgente de cette décision de fermeture estivale, à une clarification des compétences entre APAL et DGF et à une meilleure concertation avec les acteurs scientifiques et associatifs dans la gestion des Aires Marines Protégées.

Il est à rappeler que l'île de Zembra est officiellement classée Parc National et aire protégée depuis 1977 et que son accès est soumis à autorisation spéciale du Ministère de la Défense et de la Direction des Forêts.