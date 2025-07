Maroc: Déclaration du Conseil national - Mise en garde contre une situation préoccupante due à une crise hydrique multidimensionnelle

Le Conseil national de l'Union socialiste des forces populaires, réuni en session ordinaire, samedi 26 juillet 2025, a tenu à saluer son président, Habib El Malki, contraint de s'absenter pour raisons de santé, en lui adressant ses voeux de prompt rétablissement au nom de l'ensemble des membres du Conseil. Le sérieux et le sens de responsabilité marquent les travaux de la commission préparatoire du 12ème Congrès national

Conscient du contexte dans lequel se tient cette session, le Conseil national tire la sonnette d'alarme sur la situation préoccupante que traversent le pays et le peuple marocain face à une crise hydrique multidimensionnelle menaçant le droit fondamental à l'eau. Imputant, par là même, la responsabilité au gouvernement, ayant fait preuve de son incapacité à créer les conditions nécessaires pour sortir de cette crise et à mettre en oeuvre la stratégie Royale, que Sa Majesté le Roi n'a cessé d'appeler à concrétiser rapidement sur le terrain.

Après avoir mis l'accent sur le sérieux et le sens de responsabilité qui ont marqué les travaux de la commission préparatoire du 12ème Congrès national, suite à la présentation des rapports des différentes commissions thématiques, le Conseil adresse ses plus vives félicitations à toutes les militantes et militants qui ont pris part à ces travaux. Il salue l'effort matériel et moral consenti pour la réussite de cette étape cruciale, tout en mettant en valeur l'esprit de rigueur intellectuelle, de discipline militante et la qualité d'innovation et de créativité collective qui ont caractérisé cette dynamique ittihadie collective.

Le Conseil relève, d'une part, le haut niveau du contenu des rapports, fruit de l'intelligence collective des cadres, militantes et militants, expertes et experts, intellectuelles et intellectuels de l'USFP. D'autre part, il salue avec force le travail colossal accompli pour doter le prochain Congrès national des plateformes intellectuelle, politique et organisationnelle devant marquer un tournant dans l'histoire du parti en vue de contribuer à l'édification d'un Maroc des défis et du progrès civilisationnel global. Ces documents témoignent d'une maturité partisane et d'une préparation collective lucide afin d'aborder l'avenir avec confiance.

Sur le plan de l'action, le Conseil national loue également la dynamique organisationnelle et la présence constante sur le terrain, à travers le territoire national, menées par le Premier secrétaire du parti. Et ce, en tant que modèle de leadership, assimilant la réalité et oeuvrant à la transformer en vue d'une action politique et organisationnelle rationnelle, productive et cohérente avec la volonté d'encadrement conscient et qui va avec la responsabilité historique de l'USFP.

Le Conseil appelle à poursuivre cette dynamique dans les autres provinces qui préparent leurs congrès, tout en veillant à respecter le calendrier validé par les précédentes sessions du Conseil national.

Il salue hautement le rôle actif de toutes les organisations sectorielles, socioprofessionnelles, de jeunesse, de femmes et de la FDT, sur tous les fronts, médiatique, culturel et diplomatique, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.

Par ailleurs, le Conseil national exprime sa grande considération pour la performance du parti dans les différentes institutions, et rend hommage en particulier aux deux Groupes parlementaires socialistes, fer de lance de l'Opposition ittihadie, face à une majorité hégémonique fermant l'espace au débat pluraliste, et face à un gouvernement monopolisant la décision et portant atteinte à l'équilibre institutionnel.

Dans ce contexte, le Conseil national de l'USFP loue la résilience des députés et conseillers du parti, face à un climat politique hostile au pluralisme, leur persévérance et leur capacité à imposer la voix des forces populaires et progressistes, à travers toutes les batailles menées au sein des deux Chambres du Parlement, notamment autour des lois relatives à l'Etat social, aux droits et libertés, à l'égalité des chances et au débat démocratique.