Gabon: Ogooué-Maritime - ONG Malachie pour la sensibilisation citoyenne « vote et paix »

Le Programme d'Appui à la Citoyenneté Émergente et à la Gouvernance (PACEG) est une initiative de l'Organisation des Nations Unies vise à promouvoir un climat électoral apaisé à l'approche des prochaines échéances électorale au Gabon. L'ONG Malachie a été sélectionnée comme partenaire pour son projet relatif à la sensibilisation citoyenne en abrégé « Vote et Paix ».

Dans un contexte marqué par des tensions intercommunautaires, notamment entre les Orungu et d'autres communautés à Port-Gentil (Ogooué-Maritime), ce projet entend prévenir les violences à travers la sensibilisation citoyenne, la médiation communautaire et la lutte contre la désinformation dans les départements de Bendje, Etimboue et la Commune de Port Gentil.

Le déploiement de la caravane a touché les 4 arrondissements de ladite commune, les plages et un grand concert dédié au jeunes (place de la Concorde), les marchés (les femmes), les personnes vivantes avec un handicap. Par la suite, la caravane s'est déployée que le samedi 19 et dimanche 20 juillet 2025. Une délégation du PACEG s'est rendue respectivement du côté de la zone de Sogares, d'Ozouri (Grand Bendje) et dans le département d'Etimboue à Omboue. Au total, près de 3000 personnes ont été touchées.

Les populations saluent cet exercice pédagogique de dialogue et d'inclusion. Elles s'engagent à jouer leur partition et souhaitent que ce genre d'initiative se pérennise. Aussi, voudraient-elles que ces initiatives soient même institutionnalisées pour des échanges permanents, pour la consolidation de la paix au niveau communautaire.