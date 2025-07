Madagascar: Tennis/Coupe Davis - Les Akomba s'inclinent face aux Botswanais

Le rêve malgache s'est brisé sur la terre botswanaise pour les matchs comptant pour la coupe Davis, zone Afrique groupe IV. Après trois victoires convaincantes en phase de groupes, les Akomba ont été stoppés en demi-finale de la Coupe Davis par le Botswana à Gaborone. Battus 1-2 par le pays organisateur, ils restent une année de plus dans la division la plus basse.

Le coup dur est survenu avant même le début du match. Blessé à la cheville lors de la rencontre précédente face au Cameroun, Antso Rakotondramanga, habituel numéro deux en simple, n'a pu disputer sa rencontre. Il a été remplacé par Lucas Andriamasilalao, aligné au simple 2. Ce dernier n'a pas tenu la comparaison face à Ntungamili Raguin, s'inclinant logiquement en deux sets 6-3, 6-2.

Le Botswana prenait l'avantage. Heureusement, Valentin Rakotondrasoa a rétabli l'équilibre. Opposé à Denzel Seetso, il a livré un match solide, mentalement et physiquement. Après un combat de trois sets, il a offert le point de l'égalisation à Madagascar en trois manches 6-4, 4-6, 6-3.

Un double sous tension

Tout s'est joué dans le double décisif, où la paire Rakotondramanga, malgré sa blessure, a été alignée aux côtés de Valentin. Le duo malgache a résisté, accroché un set, mais a fini par céder face au tandem botswanais Raguin/Nawa, 6-3, 2-6, 6-1. Le rêve de montée s'envolait. « La déception est grande. On espérait gagner les deux simples. Lucas a été surclassé, Valentin a été héroïque, mais on a perdu le double. Je félicite malgré tout mes joueurs pour leur engagement et leur combativité », a déclaré Dina Razafimahatratra, capitaine de la sélection malgache.

Soutenue par la Fédération malgache de tennis, la sélection quitte le tournoi avec une belle phase de groupes : 3-0 contre le Soudan, 3-0 contre les Seychelles, 2-1 contre le Cameroun. Le socle est là, les ambitions aussi. Il faudra transformer cette base prometteuse en montée concrète l'an prochain.

Résultats de Madagascar à Gaborone

Madagascar vs Soudan : 3-0 Madagascar vs Seychelles : 3-0 Madagascar vs Cameroun : 2-1 Madagascar vs Botswana : défaite 1-2 (demi-finale)