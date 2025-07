Madagascar: Basketball 3X3/Women's Series- Les Ankoay s'inclinent en qualifications à Sumgaït

Les 26 et 27 juillet, Madagascar a tenté sa chance dans les matchs de qualification pour intégrer la poule B du tournoi international 3x3 Women's Series à Sumgaït, Azerbaïdjan. Confrontée à deux formations coriaces, l'équipe malgache n'a pas pu décrocher son billet, battue d'abord par la Grande-Bretagne 10-20, puis par les Japonaises du club Takasaki sur le score de 13-17.

Remaniée pour cette étape internationale, la sélection nationale féminine de 3x3, composée de Harisoa Muriel Hajanirina, Jaofera Christiane Minaoharisoa, Miandrasoa Koloina Fiderana Rakotonirina et Ravaka Sarobidy Randriatahiana, manquait visiblement d'automatismes. Deux nouvelles joueuses peu expérimentées ont été intégrées à l'effectif, ce qui a pesé dans la gestion des rencontres.

Face à la Grande-Bretagne, Madagascar a bien entamé la rencontre, mais s'est vite laissé distancer. Malgré un tir primé de 2 points de Sarobidy, qui a brièvement réduit l'écart à 3-7, les Britanniques ont dominé physiquement et techniquement. Le score s'est envolé dans les dernières minutes : 13-8, puis 20-10 à la fin du temps réglementaire. Les Ankoay ont subi le rythme sans jamais réussir à imposer leur jeu.

Sonnette d'alarme

Le second match, contre les Japonaises de Takasaki, fut plus équilibré, du moins en début de partie. Muriel Hajanirina a ouvert le score pour les Malgaches, qui menaient 7-5 après cinq minutes de jeu. Mais les fautes se sont accumulées côté malgache et le collectif s'est effrité en fin de rencontre.

À 58 secondes de la fin, alors que le score était de 12-14, deux tirs à deux points manqués par Muriel et Christiane ont enterré les espoirs de renversement. Le score final a été de 17-13 en faveur de Takasaki.

Les Ankoay dames n'ont donc pas réussi à accéder aux matchs de poule. Le manque d'expérience et les imprécisions dans le money time ont pesé lourd. Cette élimination précoce appelle une meilleure préparation en vue des prochaines échéances, notamment l'Africa Cup, qui se jouera à domicile en décembre, au Palais des sports Mahamasina. Il sera essentiel de structurer davantage l'équipe autour d'un noyau expérimenté et plus stable.

Les critiques commencent à se faire entendre face au manque de résultats des Ankoay dames.

« En trois sorties sur la scène internationale, les Ankoay 3x3 dames ne connaissent que des défaites en autant de rencontres. Je tire la sonnette d'alarme à l'adresse de la Fédération malagasy de basketball pour redresser la barre », alerte Dominique Rafaly, supporter des Ankoay dames.