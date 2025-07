Cote d'Ivoire: Politiques commerciales, financement vert et transition énergétique - Les experts de la Zlecaf en réflexion

Le dialogue régional sur les politiques commerciales, le financement vert et la transition énergétique s'est tenu à Abidjan, les vendredi 25 et samedi 26 juillet 2025, au Capital Hôtel.

L'objectif visé était l'élaboration d'une feuille de route concertée pour une transition énergétique équitable et inclusive en Afrique de l'Ouest, en intégrant des politiques commerciales durables, des mécanismes de financement innovants et des stratégies énergétiques bas-carbone.

Cette approche vise à favoriser un développement résilient et accessible à tous, tout en renforçant la coopération régionale.

Mounirou Alioune Kane, coordonnateur du programme de la recherche et des partenariats à la Zlecaf, a indiqué que le dialogue d'Abidjan s'inscrit dans une dynamique régionale ouest-africaine, après une étape similaire en Afrique centrale.

« Cette rencontre a rassemblé la société civile, le secteur privé, les institutions publiques, et les partenaires techniques et financiers pour discuter de l'avenir des politiques commerciales, du financement vert et de la transition énergétique », a-t-il expliqué.

Au cours de la rencontre, il a rappelé que les discussions visaient à formuler des recommandations concrètes à l'attention des États et des partenaires. Deux études ont été mises en avant : l'état du commerce en Afrique de l'Ouest, avec un focus sur les chaînes de valeur régionales, et la tarification des marchandises et services dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf).

Il a insisté sur les défis d'harmonisation des politiques commerciales et l'importance d'intégrer les outils régionaux (Cedeao, Zlecaf) dans une stratégie cohérente.

Dame Candide Bamezon-Toulan Leguede, présidente régionale de la Fédération des femmes entrepreneures, a salué l'initiative de ce dialogue qui réunit les acteurs publics, privés et de la société civile pour réfléchir ensemble à l'élaboration de politiques commerciales adaptées. Elle a souligné l'importance de l'inclusion des femmes dans ces débats, notamment pour trouver des solutions innovantes et pratiques aux défis économiques et environnementaux.

Elle a reconnu les nombreuses difficultés rencontrées (financement, cadre réglementaire, coordination), mais a insisté sur la nécessité d'un dialogue permanent pour y faire face efficacement. Elle a mis en garde contre les engagements sans suite et a appelé à une réelle appropriation africaine des décisions à venir.