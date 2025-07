Madagascar: Skate/Festival international - Lofo Rasolofonirina en lice en Russie

Le skate rider, Jean Christ Rasolofonirina participera au Festival international de glisse en Russie à la mi-août. Il s'entraîne au Skate Park qui vient d'être rénové par World Cola.

Deuxième participation. Avec ses 16 ans de pratique du skate, Jean Christ Rasolofonirina alias « Lofo », âgé de 30 ans participera au Festival international de sports de glisse du 18 au 24 août en Russie. Ce moniteur de skate depuis 2021 au Skate Park à Antanimena vit de sa passion et avait déjà participé à ce rendez-vous annuel en Russie qui réunit chaque année les élites d'Europe et des États- Unis en 2023.

Il avait atteint les demi-finales et avait intégré le top 23. Madagascar y était classé 13e sur les 27 pays représentés. « Mon objectif est d'atteindre la finale et remporter la coupe », ambitionne Lofo. Ce dernier a d'ailleurs salué l'initiative de la réhabilitation de son site d'entraînement.

Skate Park et Okalou ont inauguré samedi ses infrastructures qui viennent d'être rénovées.

« De nouveaux spots et modules ont été mis en place et ce parc de loisirs et d'amusement sera aux couleurs de World Cola pour les années 2025-26 » a confié Andy Rasoanarivo, directeur d'Okalou. Quatre disciplines y sont enseignées et pratiquées en l'occurrence le skate, le roller, le BMX et la trottinette.

Émergence

Le moniteur de roller, Koby Rajaonarivo possédant 25 ans d'expérience, veut mettre en avant une belle image de ces sports considérés comme extrêmes. « Ces infrastructures sont dédiées aux passionnés de skate, roller, BMX et trottinette. C'est notre site d'entraînement. Il est sécurisé et a permis aux riders de se perfectionner et rehausser leur niveau. Certes, ces disciplines sont dangereuses mais nous avons ici le Riders school qui enseigne les techniques de base et nous exigeons le port des protections », rassure-t-il.

Skate Park a organisé depuis ses dix ans d'existence une compétition baptisée « Kids Roller » qui a vu la participation d'environ 80 enfants. « Nous projetons prochainement de créer une fédération nationale car le skate fait partie des disciplines olympiques depuis les jeux olympiques de Tokyo en 2020 », a souligné Koby.

Skate Park a vu le jour en 2015. C'était un projet initié en étroite collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo et la Région Île-de-France. Sa gestion a été confiée à Okalou en 2017. Une séance de démonstration a marqué samedi la cérémonie d'inauguration du site rénové et habillé par World Cola.