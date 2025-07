Burkina Faso: Musée et campement botanique Koagli Koudoumdé de Koubri - Les activités officiellement lancées

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé, le samedi 26 juillet 2025 à Koubri, la cérémonie de lancement des activités du musée et du campement botanique Koagli Koudoumdé.

Cette cérémonie a rassemblé les autorités locales, des représentants des parrains, les chefs coutumiers de la commune ainsi que de nombreux habitants venus marquer leur adhésion à ce projet culturel et patrimonial.

Le musée et le campement Koagli Koudoumdé constituent un espace culturel écologique destiné à la préservation du patrimoine culturel et naturel du Burkina Faso. Il sera un lieu d'apprentissage pour les élèves, étudiants, chercheurs, population et touristes, tout en valorisant le patrimoine culturel multiséculaire et la biodiversité locale avec des espèces rares et en voie de disparition. Le musée servira d'école combinant un savoir-faire ancestral et des connaissances modernes, tandis que le campement offrira un cadre éducatif et récréatif, où les visiteurs pourront découvrir les trésors, en mettant l'accent sur la préservation et la transmission de notre patrimoine aux générations futures.

Le promoteur du projet, Wendpagnagdé Compare, a exprimé sa gratitude au chef du département de la Culture pour son accompagnement à la mise en œuvre de cette initiative.

Dans son intervention, Somkoglo Naaba Saga, représentant Naaba Kangré, chef du canton de Koubri, a salué le soutien des autorités et a exprimé sa fierté de voir un projet aussi ambitieux s'implanter à Koubri. Il a souligné l'importance de cette initiative dans la préservation des savoirs ancestraux, tant en matière de santé que de patrimoine culturel.

Le ministre Pingdwendé a formulé le vœu que le musée et le campement botanique deviennent un espace de savoirs, de culture et de guérison au service des filles et fils de Koubri et du Burkina Faso. Il a également invité la jeunesse à se réapproprier la culture endogène, conformément à la vision des plus hautes autorités du pays en matière de politique culturelle, afin de renouer avec nos racines profondes et vivantes.

La cérémonie a pris fin par la visite des plans architecturaux du musée, des objets muséaux témoins des vestiges de notre culture et la pose de la première pierre dudit musée.