Madagascar: Slalom Vovoka/3e manche - Troisième victoire consécutive pour Juan

Le Slalom Vovoka, organisé par le club TACS, s'est tenu ce week-end sur un nouveau circuit à Imerintsiatosika. Juan Rakotojohary a confirmé encore une fois sa suprématie.

Intouchable. Le jeune pilote du club FMMSAM, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr, au volant d'une Renault Clio M11, remporte la victoire, la troisième d'affilée cette saison, hier au « Slalom Vovoka ». Cette course, organisée par Tanà auto club sport (TACS), comptait pour la troisième manche du championnat de Madagascar des Slaloms. Le triple champion de Madagascar, Tovonen Jr, a terminé premier au classement général et a également remporté le trophée de la catégorie jeune pilote ainsi que celui de la classe M11.

Son meilleur temps sur la piste A a été de 2:16,12, le deuxième meilleur chrono de cette manche nationale, réalisé lors du deuxième passage dimanche matin. Juan a été l'auteur du scratch sur la piste B (2:12,10), effectué lors de la première manche du samedi, soit un cumul de 4:28,22. Il n'a plus pris le départ de la piste A et de celle B de la troisième manche, à la suite d'un problème au niveau de la transmission à 30 m de la ligne d'arrivée de la deuxième manche. « La piste s'est dégradée en très peu de temps, presque impraticable, et la voiture a beaucoup souffert. Je ne suis plus motivé car je n'arrive plus à m'amuser », a regretté Tovonen Jr après la deuxième manche.

Un scratch chacun

Son principal challenger, Frédéric Rabekoto, pilote du club Asacm sur Peugeot 306 M11, se trouve à la seconde place au général. Fred a été l'artisan du scratch de la piste A (2:13,47) lors de la deuxième manche du dimanche. Son chrono sur la piste B a été de 2:16,39, réalisé également lors de la deuxième manche. Il a ainsi effectué un cumul de 4:29,86.

« C'est une nouvelle piste qui se dégrade très vite. Il y a beaucoup de trous en dessous de la poussière (...) C'est une belle piste, très technique, mais plus tu roules vite, la poussière te couvre (...) J'ai encore eu un souci de frein avant samedi, qui a été résolu ce dimanche », a confié Fred.

Kenny Rakoto Noel, alias « Be Mouvement », du club Asacm sur une Citroën C2 M10, complète le podium et termine premier de la classe M10 (A - 2:19,67 et B - 2:16,30). Neuvième au classement général, Mickael Rabesaotra « K-Mickaz », du Team Go Janga sur une C2, remporte le trophée de la M12. Un autre pilote du club majungais, Ando Harivola Randrianjaka sur une Citroën AX ZA, finit dixième et vainqueur de la M9. Le trophée de la propulsion est revenu à Sanjy Rija Rajaonarivelo «Daddy Soaf», du club organisateur, aux commandes d'une Cinq's.

La quatrième manche nationale, concoctée par FMMSAM, aura lieu les 27 et 28 septembre. Mais le prochain rendez-vous de la course automobile sera le Rallye du Boeny les 14, 15 et 16 août à Mahajanga.