Togo: Des jeunes togolais outillés par le RA PDWA-du pays pour « développer des mécanismes plus efficaces et performants » et impacter leurs communautés

« Jeunesse et Démocratie : quel engagement citoyen des jeunes pour un meilleur développement communautaire local ? », telle est la thématique d'une rencontre organisée et animée le samedi 26 juillet 2025 à l'Agora Senghor de Lomé, par le Réseau régional des Alumni PDWA-Togo (RA PDWA-Togo), et qui a ressemblés des jeunes venus de divers horizons, de diverses organisations et domaines en lien avec la justice et les droits humains.

Sous la gouverne du principal communicateur de cette rencontre, Hombé Coco Kafechina, Expert en Gouvernance et Droits humains, Alumni et jeunes gens qui ont pris part à cet atelier qui a bénéficié du soutien de Réseau régional Alumni PDWA et de la Fondation KAS (Konrad Adenauer Stiftung), ont été outillés sur le thème de cet atelier ; ceci afin de leur permettre d'impacter au mieux leur génération mais également le développement de leur communauté.

Des explications du Coordonnateur national de RA PDWA-Togo, structure organisatrice d'une telle rencontre, Kpéléawo Abdel Malick, le réseau en lui-même se veut « un espace d'échange, d'engagement et de solidarité citoyenne » et la conférence Génération citoyenne entend « interroger la place réelle de la jeunesse dans le processus démocratique local ». Pour ce qui est du Togo, a-t-il indiqué, « dans un contexte de méfiance croissante envers les institutions, il devient essentiel que des jeunes se positionnent comme acteurs de changement, dans leurs quartiers, dans leurs communes et à travers le suivi citoyen des politiques publiques.

Notre ambition est simple, réveiller les consciences, encourager l'action et rappeler que le développement local durable passe par une jeunesse formée, mobilisée et responsable ». Et, juge-t-il très utile une telle session à l'endroit de la jeunesse togolaise dans le contexte actuel. « Nous sommes conscients du fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui se désintéressent à la vie publique de leur localité proche, c'est pourquoi nous avons initié cette rencontre pour nous rappeler nos obligations en tant que jeune, pour participer au développement de notre communauté. Vous savez, le Togo a un problème de retard et l'avènement des communes normalement venait pour compenser ce déficit.

Donc pour pouvoir aller au plus vite et rattraper les autres nations en avance sur nous, il va falloir que les jeunes qui constituent la majorité de la population s'intéressent à ce qui se passe autour d'eux, au développement de leur localité. Donc c'est un rendez-vous que nous nous sommes donnés pour nous rappeler nos devoirs en tant que jeunes au sein de nos communautés », a informé M. Kpéléawo. S'il peut se réjouir de ce que, ce sont « des jeunes qui ont de l'impact au sein de leurs milieux respectifs, dans la société civile, des partis politiques et qui ont de l'influence dans leur environnement, des étudiants, des jeunes qui font de la formation professionnelle, en bref toutes les catégories sociales au sein de notre jeunesse sont contenues dans l'échantillon », rassemblé pour cette session, le Coordonnateur national de RA PDWA Togo, espère voir chacun de ces jeunes aller « dupliquer l'exercice dans son cercle pour partager les engagements pris et impacter le maximum possible de jeunes ».

C'est un son de cloche bien partagé par Kévin Anvo, Chargé de programme auprès du bureau régional Dialogue politique en Afrique de l'Ouest de la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, qui a fait le déplacement de Lomé et qui faisait office de la voix officielle du partenaire de RA PDWA-Togo.

S'il reconnait également qu'il s'agit d'une « session de rencontre d'intérêt pour les jeunes parce que la jeunesse représente une majorité démographique dans la plupart de nos pays dans la sous-région », il voit mal comment on peut « construire une démocratie sans participation citoyenne. On ne saurait parvenir à un développement communautaire si les citoyens ne sont pas impliqués à la chose de la gestion des affaires publiques ». Il a dès lors invité les participants à la formation, à travailler à « développer de nouveaux mécanismes efficaces et performants pour se rapprocher de leurs communes de leur administration communale, des initiatives communautaires de leurs quartiers et dans les différentes associations à laquelle ils appartiennent pour être productifs sur le terrain et puis avoir de l'impact à travers leur engagement. L'idée, c'est de réfléchir à de nouveaux mécanismes qui pourraient permettre de rendre beaucoup plus performant l'engagement citoyen ou communautaire que nous avons », ceci, vu que l'échantillon réuni compte des acteurs de diverses domaines dont ceux de la lutte contre la pauvreté, la scolarisation, lutter contre l'analphabétisation, les droits humains, la politique et bien d'autres. Enfin, voit-il dans le cadre dont RA PDWA-Togo a été à l'initiative, un créneau offert pour « faciliter leur (les jeunes, ndlr) engagement et atteindre de façon plus efficace leurs objectifs ».

La Mairie de la Commune de Golfe 2 qui s'est fait représenter par le Conseiller municipal, Ayaovi Amégnénou, a salué le rôle de partenaire stratégique que la fondation KAS ne cesse d'assumer aux côtés du Togo. Aussi, s'est-il félicité du dynamisme qui caractérise les actions de RA PDWA-Togo et de la pertinence du cadre de réflexion. Il a ajouté espérer « d'autres actions encore plus structurantes porteuses de transformation pour notre jeunesse et nos collectivités territoriales » et que « cette rencontre soit source d'engagement concret, d'idée novatrices et d'un élan collectif en faveur d'une jeunesse plus impliquée, plus consciente et plus active dans la vie démocratique locale ».

A tout prendre, c'est une session de formation qui intervient seulement quelques jours après les élections locales dont les résultats définitifs sont encore attendus.

Pour information, le RA PDWA est présent dans six pays de la sous-région dont le Togo, le Bénin et la Côte d'Ivoire..., des pays qui comptent des Alumni et boursiers de la Fondation AS.