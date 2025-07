Madagascar: Rallye des Industries 2025 - L'INSCAE et ABS School sortent vainqueurs

Le Rallye des Industries 2025 s'est terminé le samedi 26 juillet. Cet événement a réuni des étudiants de plusieurs écoles et des entreprises industrielles malgaches. L'objectif était de de renforcer les liens entre le monde universitaire et le secteur professionnel. Deux établissements se sont particulièrement démarqués: l'INSCAE et ABS School. L'équipe de l'INSCAE, en collaboration avec l'entreprise STAR, a remporté le titre de Road Master. Ce prix récompense l'équipe qui a obtenu les meilleures notes tout au long du parcours.

De son côté, ABS School, en binôme avec ArBiochem Group, a remporté la finale du Duel Master. Une épreuve durant laquelle les équipes devaient convaincre le jury grâce à des solutions concrètes et innovantes.

Tout au long de la journée, plusieurs épreuves ont été organisées. Le matin, les équipes ont présenté leurs idées pour renforcer les liens entre université et industrie. Ensuite, elles ont proposé des solutions pour aider leur entreprise partenaire à être plus performante et durable. Enfin, les finalistes ont pris la parole pour partager leurs recommandations pour développer l'industrie malgache.

Conférence

En plus des compétitions, une conférence a réuni plusieurs chefs d'entreprise venus échanger sur les défis et les opportunités du secteur industriel. Ils ont également encouragé les jeunes à s'engager activement dans ce domaine porteur.

Tiana Rasamimanana, président du Syndicat des Industries de Madagascar, a souligné l'importance de ce type d'événement : « Ce rallye permet aux jeunes de mieux comprendre le monde industriel malgache. Il faut leur transmettre les compétences et l'état d'esprit nécessaires pour intégrer le monde du travail ». Il a aussi ajouté : « Ce type d'initiative doit s'élargir aux régions. Notre objectif est de développer tout Madagascar». Enfin, il a rappelé que : « L'avenir du pays repose sur la production locale, par et pour les Malgaches. »

Les gagnants du rallye représenteront Madagascar lors de la Semaine de l'Industrialisation de la SADC, prévue en août. Ils auront l'occasion de présenter leurs idées et de rencontrer des acteurs industriels d'autres pays. Plusieurs prix ont aussi été remis grâce au soutien des partenaires et des sponsors du Rallye.