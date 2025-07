Madagascar: « Grand Skate Tour » - Lofo vise plus haut qu'en 2023

Lofo, porte-drapeau du skate malgache, s'envole pour le « Grand Skate Tour, à Moscou, tandis que le Skate Park à Antanimena, revêtu des couleurs de World Cola, célèbre ses 25 ans et ambitionne de propulser la jeunesse urbaine vers de nouveaux sommets.

Jean Christ Rasolofinirina, plus connu sous le nom de Lofo, portera haut les couleurs de Madagascar lors du prestigieux tournoi international « Grand Skate Tour », prévu en août à Moscou, en Russie. Skateur passionné depuis 2009, Lofo cumule les casquettes d'athlète et de moniteur, incarnant l'élan de la scène skate malgache.

« Madagascar a reçu une invitation pour participer à ce Grand Skate Tour. Je suis fier et très heureux de représenter le pays à cette compétition et je suis prêt à relever le défi face aux cadors de la discipline », confia-t-il. Fort de son expérience en 2023, où il avait atteint les demi-finales, Lofo ambitionne de faire encore mieux cette année.

« Je dois me préparer au mieux, moralement et physiquement », ajoute-t-il, conscient des enjeux. Selon lui, le talent ne manque pas à Madagascar, mais l'absence de compétitions de haut niveau freine la progression des skateurs locaux face à leurs homologues internationaux. Ce voyage à Moscou représente donc une opportunité unique pour Lofo de briller et de mettre en lumière le potentiel malgache.

Le Skate Park Antanimena sous une nouvelle couleur

Dans un autre élan pour la culture urbaine à Madagascar, le Skate Park Antanimena, lieu emblématique des riders et amateurs de sports extrêmes, s'est métamorphosé ce samedi 26 juillet. Désormais paré des couleurs vibrantes de World Cola, marque phare de la jeunesse malgache, le park célèbre ses 25 ans d'existence avec une identité visuelle moderne et festive.

Ce relooking marque un partenariat renforcé entre Okalou et Woco, qui réaffirme son soutien à la jeunesse et aux sports urbains. Inauguré en 2015, le Skate Park Antanimena est un espace sécurisé dédié aux passionnés de skate, roller, trottinette et BMX. « Cet endroit permet aux amateurs de pratiquer librement tout en utilisant des protections. Nous initions les jeunes à ces disciplines et ambitionnons d'envoyer nos athlètes à des compétitions internationales », explique coach Kobe, gérant du parc.

Il annonce également un projet ambitieux : la création d'une fédération pour promouvoir et développer ces sports à Madagascar. Avec ce nouvel habillage et des spots flambant neufs, le Skate Park Antanimena s'impose comme un véritable catalyseur de la culture urbaine, prêt à inspirer la nouvelle génération de riders malgaches.