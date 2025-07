Madagascar: Toliara II - Mise en place de l'association « Voromahery » comme partenaire du maintien de l'ordre

Faire régner l'ordre pour que tout le monde puisse s'atteler sereinement aux actions pour le développement. Tel est le leitmotiv qui anime autorités et populations dans les communes impactées par le projet minier Base Toliara

Sécurité pérenne

Face aux récentes vagues de violence et d'intimidation orchestrées par des groupes, survenues à Tsiafanoke et Benetse, dans les zones d'intervention de Base Toliara, la commune d'Ankilimalinike a choisi de prendre son destin en main. Une réunion cruciale, rassemblant les forces de l'ordre et les habitants, a scellé une décision capitale : celle d'instaurer une sécurité pérenne. De cette volonté commune est née l'association citoyenne, baptisée « Voromahery », dont la mission est de veiller à la paix locale en étroite collaboration avec les autorités.

La mise en place officielle de la structure a été proclamée la semaine dernière à Ankilimalinike, sous l'égide du Préfet de Toliara et de l'OMC. La mission principale de « Voromahery » est de coopérer avec les forces de l'ordre pour démanteler les réseaux de bandits et neutraliser les perturbateurs qui freinent les projets d'avancement de la commune d'Ankilimalinike.

Le Colonel Randrianasolo Lova Hervé, Commandant de Circonscription de la Gendarmerie de Toliara, a d'ailleurs souligné l'importance de cette synergie : « Les forces de l'ordre sont prêtes pour une collaboration totale avec la population locale pour instaurer une paix et une sécurité durables ». Sur le terrain, tous les hommes de plus de 18 ans sont responsables de la paix et de la sécurité au sein des fokontany.

Ils seront recensés et devront prendre leurs responsabilités pour asseoir cette paix. Cette initiative débutera dans la commune d'Ankilimalinike et se poursuivra dans les communes voisines qui aspirent également à la paix et à la sécurité. En effet, nous sommes tous convaincus qu'il ne peut y avoir de développement sans paix et sécurité.

Étape cruciale

Pour le Préfet de Toliara, Aubin Thierry Ratovelo, la création de l'organisation « Voromahery » marque une étape cruciale pour la commune d'Ankilimalinike car son existence contribuera à instaurer une paix et une sécurité durables grâce au fokonolona. « L'État malgache a lancé le défi d'établir la paix sur l'ensemble du territoire.

Avec l'OMC, nous avons choisi de lancer cette initiative ici, à Ankilimalinike, avant de la déployer dans les autres communes par la suite », a déclaré le représentant de l'Etat qui n'a pas manqué de remercier les « Voromahery » d'Ankilimalinike pour leur engagement volontaire à contribuer au maintien de la paix. Avec la mise en place des « Voromahery », les actions de sabotage et de blocage des projets de développement, sources d'insécurité au sein de la commune, devraient enfin cesser.

Tendrisoa, président du Voromahery Ankilimalinike, a clairement exprimé la détermination de son groupe : « Voromahery est mise en place à Ankilimalinike et en tant que membres de cette organisation, nous nous levons pour protéger les projets de développement pour l'intérêt de tous, contre les actes de banditisme et de perturbations qui entravent les initiatives de développement pour l'intérêt de tous », a-t-il déclaré.

Pour sceller cet engagement et renforcer la confiance mutuelle entre les membres des 13 Fokontany composant la commune d'Ankilimalinike, la cérémonie traditionnelle « TITIKE » a également eu lieu. Symbole fort de l'engagement à respecter la parole donnée, un zébu a été abattu pour l'occasion.