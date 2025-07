Madagascar: Association ASFIT - L'éducation des jeunes à travers le football à Tanjombato

Fondée en février 2024, l'Association Sportive Fisandratana Tanjombato (ASFIT), en collaboration avec l'association Tantelisoa, oeuvre pour l'encadrement et l'épanouissement des enfants et jeunes de Tanjombato à travers le football.

Parrainée par Romuald Rakotondrabe, alias Coach Rôrô, sélectionneur des Barea, et Daniel Cazeneuve, l'association vise bien plus que la performance sportive car elle ambitionne de transmettre des valeurs humaines et sociales à travers le sport.

Stage de vacances

Dans son entretien, Larry Copoto G5 explique : « le club est structuré en différentes catégories, et après une première saison d'activité, nous entamons désormais la saison 2. C'est pour cela que nous avons organisé un stage de vacances, afin de corriger les lacunes constatées durant la saison précédente, tant sur le plan moral, technique que physique. »

Encadrement global

Le stage, d'une durée d'une semaine, a ainsi permis aux jeunes joueurs d'approfondir leur apprentissage grâce à un programme alternant cours théoriques le matin et entraînements pratiques l'après-midi. « Des formateurs spécialisés en civisme, un psychologue, et un module complet de théorie sur le football ont été intégrés, pour offrir un encadrement global et équilibré », poursuit Larry Copoto.

Détermination

Le stage s'est clôturé par une remise officielle de certificats aux participants, attestant de leur implication. Déjà finaliste du tournoi inter-quartier « Kitra Taniketsa » l'an passé, face à l'équipe d'Elgeco Plus, ASFIT s'est distinguée malgré la défaite en finale. « De nombreux objectifs restent à atteindre pour cette saison 2, mais nous avançons avec confiance et détermination », a-t-il conclu.