Afrique: Afrobasket 2025 - Victoire face à la Guinée (92-48) Les 'Lionnes' lancent leur campagne par un carton offensif

L'équipe nationale du Sénégal a frappé fort pour son entrée en matière à l'Afrobasket féminin qui se déroule du 27 juillet au 3 août à Abidjan, ce samedi au Palais des Sports de Treichville. Dans le sillage d'un Didi Kane en verve (20 points), les Lionnes ont exercé une nette domination dans ce premier duel face au Sily national de la Guinée (92-48) dans le cadre de la première journée du groupe C. En quête d'un douzième sacre continental qui les fuit depuis une décennie, les Lionnes lancent idéalement leur campagne. Elles disputent leur ultime match du premier tour ce lundi contre l'Ouganda (12h00 ).

L'équipe du Sénégal a réussi son entrée en matière à l'Afrobasket féminin qui se joue du 27 juillet au 2 août à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Opposées au Syli national de la Guinée, les Lionnes n'ont pas fait dans la demi-mesure et se sont imposées sur la marque de 92 points à 48. Un carton offensif qui reflète une véritable démonstration qui s'est exercée d'un bout à l'autre de la rencontre. Les filles du Sily national n'ont fait équilibrer les débats qu'à l'entame où elles se montrent agressives sous la raquette. Après un court avantage pris au bout du premier quart-temps ( 31-15), les Lionnes ne tardent pas à hausser le rythme. Dioma " Didi » Kane va imprimer sa marque aussi bien dans le jeu de transition et sur le jeu extérieur. Le Sénégal se détache rapidement au scoring et largue l'adversaire guinéen à 19 points à la pause (47-28). Au retour des vestiaires, le coach Hughley Junior en profite pour faire un turn-over en tournant son banc.

Les Guinéennes profiteront toutefois des espaces laissés sous la raquette pour réduire le score. Avec un Sokhna Ndiaye et Khady Faye plus présentes et plus tranchantes sous le cerceau adverse, le Sénégal garde la main et tiennent à bonne distance les joueuse du Sily national au terme du troisième quart-temps (60-42). Le dernier quart-temps aura des allures de démonstration pour la bande à Didi Kane (meilleure scoreuse avec 20 points, 7 rebonds, 5 contre,). Elles vont terminer en roue libre et sceller la partie. Les Guinéennes de Masseny Kaba (19 points) s'inclinent avec 44 points d'écart (92-48). Le Sénégal engage idéalement la campagne pour la reconquête. Les Lionnes effectuent ce lundi 28 juillet leur deuxième et dernier match dans cette phase de poule C, face à l'Ouganda.