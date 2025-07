Sénégal: Le FDSUT a besoin de 64 milliards pour connecter 1540 localités du pays (coordonnatrice)

Le Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT) du Sénégal chiffre à 64 milliards de francs CFA ses besoins financiers pour connecter 1540 localités du pays d'ici à 2029, a révélé, dimanche, sa coordinatrice.

"Il y a beaucoup de zones où il n'y a pas de connexion, et c'est l'occasion de faire encore une fois un plaidoyer pour bien comprendre les missions du FDSUT et arriver à atteindre l'objectif de connecter 1540 localités", a déclaré Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin.

S'exprimant lors d'une randonnée pédestre organisée à Dakar et ayant rassemblé les agents du FDSUT et ceux de l'écosystème numérique, elle a précisé que 64 milliards de francs CFA seront nécessaires pour connecter ces 1540 localités du pays.

Elle a souligné la nécessité de les connecter afin qu'elles puissent accéder aux services essentiels de base.

"Il y a un travail qui est très bien fait et qui, certainement, portera ses fruits à la hauteur de l'espoir de ce que le président Diomaye veut pour le Sénégal en termes de digitalisation et de retombée numérique, d'emplois, de facilité et de modernisation de l'administration (...)", s'est-elle félicitée.

Ndèye Fatou Ndiaye Diop Blondin a déclaré que la randonnée pédestre est organisée dans le but de renforcer le bien-être au travail et promouvoir une culture d'entreprise saine, mais également favoriser la visibilité des activités du Fonds, ses missions et ses objectifs.

"Le sens de cette journée, c'est de relier deux objectifs : le numérique et le sport. Le sport, par là, on entend le bien-être de manière générale. L'ambiance a été presque festive. Par moments, on a dansé plutôt que marché, on a chanté et on a fait un plaidoyer et en même temps de l'activité sportive", a-t-elle magnifié.

L'initiative a donc porté ses fruits, s'est-elle réjouie, appelant à "continuer à sensibiliser tout le monde sur l'importance du service universel'