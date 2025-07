Madagascar: Tourisme - Lancement d'un guide sur les expériences à vivre au pays

L'Office National du Tourisme de Madagascar vient de lancer un outil innovant de promotion de la destination Madagascar.

Il s'agit d'un guide touristique intitulé « + 261 Expériences Madagascar » regroupant l'ensemble des expériences à vivre à Madagascar. « Cet ouvrage est disponible en version numérique et en version papier sous forme de livre de poche. Il va également servir de guide de référence pour pouvoir explorer les différents sites touristiques disséminés dans toute l'île tout en permettant aux voyageurs d'avoir une immersion complète dans l'authenticité de la destination », a déclaré Lalaina Rabemananjara, le Coordonnateur national d'évènements au sein de l'Office National du Tourisme de Madagascar, lors d'une conférence de presse à son siège à Antsahavola dernièrement.

Potentiel de Madagascar

« L'objectif consiste à valoriser et mettre en lumières les expériences génératrices d'émotions fortes, positives et mémorables pour les touristes venant visiter la Grande île. Ces expériences peuvent refléter la diversité des sites et produits touristiques, la richesse culturelle et naturelle de la destination. Plus précisément, cet outil innovant de promotion illustre le fort potentiel de Madagascar sur différents domaines d'activités dans le secteur du tourisme. On peut citer, entre autres, l'écotourisme, le tourisme sportif tel que le kitesurf, le bien-être, le tourisme culturel ou bien le tourisme haut de gamme », a-t-il poursuivi.

L'ONTM sollicite ainsi les professionnels du tourisme, les associations et les communautés ainsi que les porteurs de projets et les prestataires oeuvrant dans le même secteur, à soumettre gratuitement leurs propositions d'expériences avant le 17 août 2025 pour intégrer la première édition de ce guide.

Réduire la saisonnalité

Par ailleurs, « cette initiative s'inscrit dans les missions principales de l'Office National du Tourisme de diversifier l'offre touristique afin d'attirer plus de touristes vers la destination. En outre, les expériences présentées dans ce guide « + 261 Expériences Madagascar » visent également à réduire la saisonnalité du tourisme en proposant des activités accessibles tout au long de l'année », a enchaîné Lalaina Rabemananjara. Il précise que cet ouvrage sera publié chaque année. « Sa première présentation officielle est prévue se tenir en France, dans le cadre du salon Solidarissimo en novembre 2025 », a-t-il conclu.